"Вопрос госбезопасности". Каким образом Сейм намерен перекрыть туризм из Латвии в Россию и Беларусь

В четверг, 13 февраля, Сейм принял решение рассмотреть поправки "Нового Единства" к Закону "О туризме", которые запретят поставщикам туристических услуг предлагать и оказывать туристические услуги на территории России и Беларуси. Поправки обосновываются соображениями государственной безопасности.
За передачу законопроекта на рассмотрение в Народно-хозяйственную комиссию проголосовали 73 депутата, 15 парламентариев от оппозиционных "Стабильности!" и "Латвии на первом месте" были против.
Поправки к Закону "О туризме" были разработаны фракцией премьерского "Нового Единства", обосновавшей их необходимостью снижения рисков возможных нарушений прав человека граждан Латвии, а также предотвращения вербовки путешественников спецслужбами России и Беларуси.
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Законопроект будет касаться всех зарегистрированных в Латвии поставщиков туристических услуг.
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