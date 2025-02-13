"Вопрос госбезопасности". Каким образом Сейм намерен перекрыть туризм из Латвии в Россию и Беларусь
Fоtо: LETA

В четверг, 13 февраля, Сейм принял решение рассмотреть поправки "Нового Единства" к Закону "О туризме", которые запретят поставщикам туристических услуг предлагать и оказывать туристические услуги на территории России и Беларуси. Поправки обосновываются соображениями государственной безопасности.

За передачу законопроекта на рассмотрение в Народно-хозяйственную комиссию проголосовали 73 депутата, 15 парламентариев от оппозиционных "Стабильности!" и "Латвии на первом месте" были против.

Поправки к Закону "О туризме" были разработаны фракцией премьерского "Нового Единства", обосновавшей их необходимостью снижения рисков возможных нарушений прав человека граждан Латвии, а также предотвращения вербовки путешественников спецслужбами России и Беларуси.

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Законопроект будет касаться всех зарегистрированных в Латвии поставщиков туристических услуг.

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