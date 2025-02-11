"Новое Единство" подало поправки, запрещающие туристические поездки в Россию и Беларусь

Парламентская фракция премьерского "Нового Единства" подала поправки к Закону "О туризме", которые предусматривают введение запрета для поставщиков туристических услуг предлагать и оказывать такие услуги на территории Российской Федерации и Белорусской Республики. Цель поправок - снизить риски возможных нарушений прав человека в отношении граждан Латвии, а также предотвращение их вовлечения в действия в интересах России или Беларуси, то есть, вербовки.

Законопроект будет касаться всех зарегистрированных в Латвии туроператоров. Запрещение предоставления туристических услуг в России и Беларуси будет реализовано как часть уже введенных международных санкций против этих стран и будет направлено на предотвращение политических и экономических связей, которые могут способствовать агрессии или нарушениям прав человека.

"Поездки в Россию и Беларусь сейчас являются вопросом безопасности, который создает проблемы как для самих туристов, так и для наших служб. Мы не можем допустить, чтобы туроператоры продолжали организовывать развлекательные поездки, и наши граждане в полных автобусах ехали в страны, которые не стесняются заявлять о желании оккупировать Латвию. В прошлом году в России и Беларуси были арестованы более 30 граждан Латвии, но возможности наших учреждений помочь им в этих странах крайне ограничены. Мы также не можем допустить вербовки граждан. Государство должно делать все необходимое, чтобы не только обеспечить безопасность своих граждан, но и предотвратить возможные угрозы и ущерб", - заявил депутат Сейма от "Нового Единства" Гатис Лиепиньш.

В докладе Службы государственной безопасности (СГБ) за 2024 год указано, что, несмотря на неоднократные призывы СГБ и Министерства иностранных дел не ехать в Россию, в 2024 году число путешественников по сравнению с 2023 годом удвоилось. Ежемесячно в прошлом году в Россию путешествовало в среднем почти 2000 граждан Латвии.

Законопроект укрепит внутреннюю безопасность страны и защиту граждан, считает "Новое Единство". Ограничения необходимы для предотвращения вовлечения своих граждан в конфликты или политические риски, которые могут возникнуть при поездках в Россию или Беларусь, указывает коалиционная партия.

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