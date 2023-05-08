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Безоговорочная капитуляция демократической Германии
Кариньш: есть ощущение, что министерство и LIZDA говорят на разных языках
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Медиааналитик Василий Гатов: глубинного народа не существует. Говорить о массовой поддержке войны в России некорректно
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Повязанные Апокалипсисом. Как СССР и КНР замышляли захват планеты
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МВД: нового наплыва украинских беженцев в Латвию пока не наблюдается
За сутки выявлено 1144 новых случая заболевания Covid-19; скончался один пациент
Опрос: тревога жителей Латвии из-за войны на Украине по-прежнему велика
На прошлой неделе половина доз вакцин от Covid-19 была использована для бустерной вакцинации
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Владлен Дозорцев. О том, как Левитc с Лениным несли бревно
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Петер Зашев. Один из главных вызовов стран Балтии: часть общества — за бортом
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Предвыборные рейтинги: "Согласие" теряет позиции, поддержка "Для развития/За!" растет
Есть ли жизнь без Ушакова? Что может произойти с Ригой и Латвией, если в столице сменится власть
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Константин Чекушин. Кафкиана по-латвийски
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Андрис Америкс подал в отставку: текст заявления
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Нэнси Петит. Коррупция не является преступлением без жертв
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Димитрий Саввин. Русский календарь как ключ к решению "русского вопроса"
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Жесткий режим каждодневных компромиссов. Владислав Иноземцев о западных санкциях
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Межнациональные отношения в национальном государстве
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Подарок к 100-летию: Швеция дарит Латвии специальный фонд cотрудничества
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Илья Герчиков. Крах в системе скорой помощи
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Вадим Полещук. Почему "Согласие" не берут в правительство?
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Робертс Матулис. Пора Госконтролю заняться ревизией бюджета Сейма
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Иван Давыдов. Гостеприимный президент и несговорчивые соотечественники
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Борис Кальноки. Восточная Европа и новая холодная война
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Янис Урбанович. Латвия так и не стала Швейцарией, но у Риги есть шанс стать новой Женевой
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Бюджетный рекорд, выгодный курс рубля и "особый режим" торговли с Европой: что дали Путину "неэффективные" санкции
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Петер Зашев. Улыбнись, Балтия! Нам нечего терять, кроме своей угрюмости
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Мария Габриэль, Ангелика Ниблер. Кибербезопасности в Европе — быть?
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Кирилл Данилин. Какая партия нам нужна
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Байба Рубеса. Rail Baltica – быть или не быть
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