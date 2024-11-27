На этой неделе журналист Латвийского радио-4 Ольга Князева обратилась в Службу госбезопасности в связи с травлей со стороны пользователей соцсетей. Руководство ЛР выразило ей свою поддержку, юристы оценивают возможность подать в суд. Главный редактор RusDelfi Анатолий Голубов - о том, почему с травлей журналистов нельзя мириться.

Что произошло 21 ноября в эфире передачи "Открытый разговор" Ольга Князева вместе с постоянными гостями рубрики "Недоговорили" - культурологом Денисом Хановым и политтехнологом Филиппом Раевским - обсуждали вопросы интеграции, гражданства и русского языка в Латвии. Князева зачитала вопрос слушателя, который звучал так: "Когда латышские политики осознают, что латышский язык - это не госязык, а только список требований для общения государства с гражданином?" Пользователь соцсети Х (по-моему, это был ролик в ютьюбе???) Никита Климентьев отреагировал на это постом "Latviešu valoda - nav valoda! Par to mums stāsta Latvijas Radio žurnāliste Kņazeva" ("Латышский язык - не язык! Про это нам рассказывает журналистка Латвийского радио Князева"). К дискуссии присоединились десятки других пользователей. Позиция Латвийского радио - "слова Ольги Князевой вырваны из контекста". Главный редактор ЛР Анита Брауна заявила, что принято решение обратиться в правоохранительные органы.

Случай с Ольгой Князевой - далеко не первый и не единственный (в том числе и для самой Князевой). Скорее всего, у каждого журналиста есть такой опыт. Кому-то угрожали. Кого-то хейтили в соцсетях. Вырывали слова из контекста. На кого-то писали заявления или подавали в суд. Нам приносили венок в редакцию. Ничего необычного: журналист всегда на виду, его работу легко оценить, он часто оказывается в состоянии конфликта (или критического несовпадения позиций) с героями или антигероями его публикаций. Таковы правила игры, этого ждет от журналиста общество, и с этим можно жить.

До тех пор, пока не начинается травля. К сожалению, за последних пять лет - начиная с пандемии "ковида", на смену которой пришла полномасштабная война в Украине - травля стала скорее правилом, чем исключением. Годами травят Ингу Сприньге и Саниту Ембергу (Re:Baltica), Аниту Брауну, Сигиту Роке (LTV) и многих других. Травят всю редакцию LSM+ на русском. Теперь вот - лично Ольгу Князеву. И с этим нужно что-то делать.

Во-первых, потому что травля недопустима в принципе. Ни в школе, ни на рабочем месте. Нельзя травить ни спортсмена, который не попал в ворота, ни журналиста, который написал что-то, с чем вы не согласны.Уверен, что к работе Князевой - как и к работе каждого из нас - могут быть вопросы. Нас можно и нужно критиковать. Но травить по принципу "был бы человек, а статья найдется" - нельзя. И спорить здесь просто не о чем.

Во-вторых, потому что атмосфера, в которой затравить могут любого, разрушает общество. Анита Брауна не скрывает, что у журналистов в таких условиях включается самоцензура. Подтверждаю. Это означает, что важные вопросы могут замалчиваться - и это против интересов всего общества.

Но главная проблема тут даже не в журналистах. То же самое происходит с экспертами, пострадавшими, пресс-службами госструктур, госслужащими, людьми на улицах. Delfi равно работает в условиях, когда почти каждый спикер хочет остаться анонимным, требует прислать вопросы заранее, согласовать публикацию, маринует ответы неделями и в итоге присылает две строчки ни о чем, а то и не присылает вовсе. Часто - просто отказывается говорить.

Например, в 2022 году, когда было принято решение об ускоренном переходе школ нацменьшинств на латышский язык обучения, возникло множество вопросов. Как это будет работать? Готова ли к этому система образования? Что с учителями, учебными пособиями, программами? Проблема была очевидной и острой, но те, кого она касалась в первую очередь - учителя, директора школ, родители - боялись говорить открыто. И боятся до сих пор.

Таких примеров много, и они касаются не только проблем русскоязычного населения Латвии. Конечно, причина тут не только в травле в соцсетях. Люди боятся, что любое неосторожное высказывание может принести много проблем. Раз так - лучше молчать.

Но точно ли это та свобода, к которой мы шли столько лет?

Все это подается с позиций "на войне все средства хороши". Нет, не все. Хороши те средства, которые ведут к победе, к благу для всего общества, и позволяют тебе при этом оставаться человеком. А принцип "цель оправдывает средства" мы уже проходили. Нет, не оправдывает.

Конечно, призывы и открытые письма вряд ли смогут что-то радикально изменить. Но важно зафиксировать: такие случаи, как с Ольгой Князевой, нельзя заметать под ковер, их нужно разбирать и анализировать. Профессиональное сообщество (возможно, и юристы) должно давать оценку действиям журналиста. И это происходит. Но кто-то должен оценить и действия тех, кто травит журналиста. Если появятся прецеденты, если буллинг и угрозы будут приводить к реальным последствиям, люди, возможно, нащупают баланс между травлей и конструктивной критикой.

Травля - разрушает. Критика заставляет собраться и стать лучше.

От имени редакции RusDelfi я выражаю поддержку Ольге Князевой лично, а также коллегам из LSM и Латвийского радио. Ваша работа - и на латышском, и на русском, и на других языках платформы LSM+ - очень важна для общества. Да, критика будет, и часто она будет заслуженной. Но она должна мотивировать всех нас становиться лучше, а не опускать руки.

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