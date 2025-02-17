Поворот на Восток. Где лежат корни новой американской внешней политики и чем она опасна для Европы

Прошедшие выходные стали шоком для Европы и полностью изменили трансатлантические отношения, считавшиеся незыблемыми с конца Второй мировой войны. Суть этих изменений проста — США больше не являются безусловным партнером европейских стран. Ни в сфере безопасности, ни в сфере экономических и политических отношений.
Америка Трампа намерена строить свои отношения с союзниками на транзакционной основе — "ты мне, я тебе". Прошлые заслуги значения не имеют. Администрация Трампа намерена предоставить Европу самой себе, а сама вплотную заняться конфронтацией с Китаем. Более того, в этой новой системе международных отношений путинской России уготовано место партнера США. Вопрос только в том, что этому подходу могут противопоставить как Европа, так и Китай.
В субботу 15 января на конференции по безопасности в Мюнхене спецпосланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог сделал ряд важнейших заявлений. В ходе панельной дискуссии, организованной Deutsche Welle Келлог сказал, что США не видят Европу за столом переговоров в Украине, но готовы "учесть ее интересы". При этом европейским союзниками Келлог отвел "решающую роль" в обеспечении суверенитета Украины. В переводе с дипломатического языка на общепринятый это означает, что США намерены договориться с Россией, а выполнение договоренностей возложить на европейские страны.
Келлог также сказал, что США намерены заставить Россию разорвать союзы с Китаем, Ираном и КНДР, которых, как он сказал, "не было четыре года назад". Добиться этого Келлог предложил путем введения дополнительных санкций на российский нефтяной экспорт.
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