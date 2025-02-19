Ринкевич: полномасштабную войну против Украины начала именно Россия, это — факт

"Полномасштабную войну против Украины начала именно Россия. Это факт", — так президент Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Украина не должна была начинать войну. В среду, 19 февраля, на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней журналисты попросили президента оценить слова Трампа, в которых он обвинил Украину в развязывании российской агрессии. Ринкевич прокомментировал не только слова президента США, но и высказал мнение по поводу мирных переговоров, присутствия НАТО, поддержки Украины и расходов на оборону в Европе.

Ринкевич отметил, что в ближайшие месяцы и годы могут звучать заявления, которые заставят насторожиться, но в сложившейся ситуации лучшее, что можно сделать, – разъяснять американским партнерам реальные факты.

"Допускаю, что сейчас есть большое желание создать положительную динамику, чтобы Трамп как можно скорее выполнил предвыборное обещание – достичь мира. Но очевидно, что полномасштабную войну против Украины начала именно Россия. Это факт. Россия – агрессор. Нам предстоит большая работа по налаживанию дипломатических контактов с США на всех уровнях, чтобы донести нашу позицию", – заявил президент.

Он также призвал с осторожностью относиться к переговорам между представителями США и России. "Многие вопросы обоснованны, и ответы на них ищут разные страны. Однако нам важно сосредоточиться на конкретных действиях в сфере дипломатии и национальной обороны", – подчеркнул Ринкевич.

Переговоры – только с Украиной

Комментируя контакты между США и Россией, Ринкевич отметил, что не может себе представить ситуацию, при которой две страны договариваются без участия Украины.

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