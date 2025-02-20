Китайская разведка пытается завербовать граждан Латвии: ищет в LinkedIn, использует гранты и "мягкую силу"

Прошедший год был особо отмечен попытками Китая получить доступ к западной политической среде, чтобы получать конфиденциальную информацию или влияние на процессы принятия решений. Китая использовал для этой цели несколько методов, говорится в ежегодном отчете Бюро по защите Сатверсме (SAB) за 2024 год.
Во-вторых, китайские разведывательные службы вербуют западных граждан, занимающих влиятельные политические или экономические должности, чтобы получить опосредованный доступ и влияние.
Попытки вербовки часто происходят на территории Китая, где китайская сторона контролирует происходящее. Зачастую эти попытки трудно распознать, поскольку они маскируются предложениями взаимовыгодного сотрудничества.
В-третьих, китайские разведывательные службы массово вербуют людей в интернете, чаще всего на платформе LinkedIn, пишет SAB.
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