Эстония закроет границу с Россией на три дня. Планирует ли подобное Латвия?

Правительство Эстонии подписало указ о необходимости закрытия погранпункта Нарва-1 - с 30 апреля по 2 мая. Причина: учения Департамента полиции и погранохраны. Портал Delfi узнавал, планирует ли нечто подобное Латвия?

Погранпереход в Нарве будет закрыт на три дня, с 30 апреля до 2 мая 2025 года. Закрытие пограничного перехода "Нарва-1". Это обусловлено необходимостью обеспечения национальной безопасности и общественного порядка, говорится в постановлении Эстонии от 18 февраля 2025 года.