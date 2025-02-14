Под контролем. Латвия может ограничить гражданам России доступ в приграничные районы

Латвия планирует ограничить гражданам России доступ в приграничные районы. При этом и спецслужбы, и политики утверждают, что риски, которые могут представлять проживающие в Латвии граждане РФ, невелики, а ситуация в целом находится под контролем.
Поправки предполагают, что в период строительства пограничной инфраструктуры (до конца 2027 года) граждане Содружества независимых государств (Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация, Молдова, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан) смогут находиться в приграничной полосе только с согласия Службы государственной безопасности (VDD). До сих пор для выдачи таких разрешений согласование VDD не требовалось.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv