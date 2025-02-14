Гремучая змея и флаг против тирании. Убивший зрителя "стрелок из кинотеатра" выступает за свободу обращения с оружием?

На фото - Николай Зыков, который в 2011 году застрелил в кинотеатре Citadele мужчину на глазах его дочери. Профиль Зыкова в социальной сети X, появившийся в прошлом году, украшен изображением готовой к нападению гремучей змеи и девизом dont tread on me ("не наступай на меня"). Что это может означать?

Змея на желтом полотне — это так называемый Гадсде́новский флаг, который использовали в Америке XVIII века как символ борьбы с тиранией и угнетением. Сейчас он символизирует борьбу против правящей власти за расширение свобод. В том числе за неограниченный доступ к оружию.

Четыре выстрела

Эта трагедия случилась в феврале 2011 года. В кинотеатре шел фильм "Черный лебедь". 28-летний Николай Зыков сидел в десятом ряду и громко шуршал упаковкой от сладостей. Окружающим это мешало - некоторые зрители делали ему замечания. Мужчина, который сидел перед Зыковым, выхватил из его рук пакет и положил его на пол.

После окончания фильма конфликт разгорелся с новой силой. Зыков облил мужчину водой, тот бросился на него, и Зыков сделал четыре выстрела. Три пули попали в цель. Суд приговорил Зыкова к 17 годам лишения свободы.

Расстрел мужчины в кинотеатре был не первым случаем, когда Зыков хватался за оружие. В программе Nekā personīga сообщалось об инциденте 2006 года, когда в пробке на набережной 11 ноября поссорились водители двух автомобилей Audi. Одним из них был Зыков. Во время ссоры водитель другой машины ударил Зыкова, и тот выхватил пистолет. В тот раз обошлось без стрельбы.

Этот случай попал в поле зрения полиции, потому что Зыков жаловался на телесные повреждения.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !