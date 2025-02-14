"Угроза изнутри". Люди Трампа хотят переделать Европу под себя

Первый день Мюнхенской конференции по безопасности был отмечен яркими конфронтационными заявлениями президента Германии и вице-президента США . Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что новая администрация США не уважает правила, партнерство и доверие. Вице-президент Вэнс заявил об "угрозе изнутри".

Заявление Штайнмаейра явно звучало как ответ на вчерашние заявления Дональда Трампа по вопросам переговоров с Россией. Трамп во многом согласился с позицией Москвы. Например, говорил об отказе от принятия Украины в НАТО и о том, что возвращение к границами 2014 года "нереалистично". Впрочем, уже сегодня чиновники администрации Трампа принялись опровергать собственные заявления.