Мюнхенская конференция: Трамп обещал переговоры с участием России, Украина это отрицает

В пятницу в Мюнхене открывается конференция по безопасности, главным вопросом которой станет возможность проведения переговоров об окончании войны в Украине, накануне анонсированные президентом США Дональдом Трампом. Он заявил, что в консультациях примут участие представители России, однако украинские чиновники говорят, что не намерены с ними встречаться. Ожидается, что во время конференции состоится разговор президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

На этой неделе Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, а позже созвонился с Зеленским. Он также анонсировал мирные переговоры в Саудовской Аравии, в которых могут принять участие представители России, Украины и США.

А в четверг Трамп сказал, что первые консультации между сторонами состоятся уже в Мюнхене.

Отвечая на вопрос, приедет ли Путин на саммит в Саудовской Аравии, президент США сказал: "В конечном итоге — да. Пока — нет, еще немного рано. У них будет встреча в Мюнхене завтра. Там будет представлена Россия, с нашими людьми. Украину, кстати, тоже пригласили. Не знаю точно, кто будет от какой страны. Но люди высокого уровня от России, от Украины и от Соединенных Штатов".

В пятницу утром слова Трампа о переговорах в Мюнхене прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В ответ на просьбу прокомментировать слова президента США он не подтвердил, что консультации действительно состоятся, но и не стал прямо это отрицать.

"По теме украинского урегулирования у нас для вас нету новостей. Пока нам нечего сообщить, — заявил Песков. — Хочу вам напомнить, что по результатам телефонного разговора, который был днями ранее, главы России и США дали поручение своим помощникам установить контакты, на это потребуются определенные дни".

Сразу после заявлений Трампа официальный Киев обозначил свою позицию более определенно. Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что в Мюнхене не будет встречи с участием представителей России и Украины, хотя прямо не упомянул слова президента США.

"Украинская позиция неизменна. Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и длительного мира, — сказал Литвин. — И только согласованная общая позиция должна быть на столе для разговора с россиянами. За пустым столом с россиянами не встречаются. Сейчас на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предусматривается".

Тем временем в пятницу утром стало известно, что самолет госсекретаря Марко Рубио, который направлялся в Мюнхен, вернулся в США из-за технических проблем.

Корреспондент CBS News Маргарет Бреннан, находившаяся на борту самолета, сообщила, что примерно через 90 минут полета на лобовом стекле кабины появилась трещина, из-за чего пилотам пришлось лететь обратно на базу Эндрюс на малой высоте.

Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что Рубио полетит в Германию, а затем на Ближний Восток на другом самолете.

На Мюнхенской конференции Рубио должен был присоединиться к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу на встрече с Зеленским. Однако неизвестно, успеет ли Рубио приехать в Мюнхен на эту встречу, отмечает CBS News.

Заявления Трампа и Хегсета: шок в Европе

Слова Трампа о переговорах в Мюнхене прозвучали после серии заявлений президента США и его чиновников, вызвавших шок у многих в Европе и в Украине.

После разговора с Путиным Трамп заявил, что начинает переговоры о мире, и предположил, что российский лидер хочет закончить войну. Одновременно министр обороны США Пит Хегсет исключил вступление Украины в НАТО, назвал нереальным восстановление ее территориальной целостности и предложил Европе самостоятельно обеспечивать безопасность континента.

Многие европейские политики расценили такую позицию как предательство и осудили прямые переговоры Трампа с Путиным как нарушение принципа "ничего об Украине без Украины". Некоторые обозреватели также сочли, что, исключая членство Киева в НАТО и выводя Путина из международной изоляции, Вашингтон еще до начала консультаций идет на неоправданные уступки Москве.

Впрочем, в четверг Хегсет несколько скорректировал свое предыдущее заявление о нереалистичности вступления Украины в НАТО. "Я хочу прояснить кое-что по поводу того, что членство [Украины] в НАТО — нереалистичный исход переговоров, — цитирует его CNN. — При этом эти переговоры возглавляет президент Трамп. Все варианты остаются возможными. В его разговорах с Владимиром Путиным и с Зеленским, что он решит допустить или не допустить — это находится в компетенции лидера свободного мира, президента Трампа".

В четверг вечером новые заявления об Украине сделал и сам Трамп. Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете, он отметил, что у Киева будет место за столом переговоров вместе с Россией, а Москва должна вернуться в Большую семерку (она была исключена оттуда в 2014 году в ответ на аннексию Крыма, и президент США считает это ошибкой).

Как отреагировал Зеленский

Перед поездкой в Мюнхен Зеленский заявил, что Украина "не будет принимать" переговоры о судьбе страны, которые ведутся без ее участия. Украинский президент предостерег от того, чтобы "все пошло по плану Путина, когда он хочет сделать все, чтобы переговоры у него были двусторонние — он с Соединенными Штатами Америки". "Мы просто не сможем акцептировать как независимая страна любые договоренности без нас", — подчеркнул президент Украины.

Комментируя разговор с Трампом, а также тот факт, что американский лидер сначала поговорил с Путиным, Зеленский заявил, что не видит в этом негатива. "У нас с Трампом было уже три разговора, поэтому я не воспринимаю то, что он сначала поговорил с Путиным, как приоритет, хотя это неприятно в любом случае", — заявил политик, подчеркнув при этом, что для Украины "важно сохранить поддержку США".

По словам Зеленского, для Киева приоритетом являются встречи представителей Украины и США, и "только после таких встреч, после наработки плана, как остановить Путина, тогда уже справедливо говорить с русскими".

В то же время Зеленский повторил и свой тезис о том, что "за столом переговоров должны быть и европейцы, потому что Украина в Европе".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !