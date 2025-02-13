Мюнхенского соглашения не будет. Ринкевич прокомментировал ситуацию после телефонной беседы Трампа и Путина

Во вторник, 13 февраля, президент Латвии Эдгар Ринкевич подробно прокомментировал ситуацию, которая возникла в мире после телефонной беседы Дональда Трампа и Владимира Путина.

В своем посте в сети "X" президент Латвии написал:

"Украина должна быть сильной и независимой.

Россия должна быть сдержана и удержана от агрессии.

Границы не должны изменяться силой.

Европа должна взять полную ответственность за свою безопасность, инвестируя в собственную оборону.

Украина, США и ЕС должны работать вместе для достижения прочного мира".

Ukraine must be strong and independent.



Russia must be contained and deterred.



Borders must not be changed by force.



Europe must take full responsibility for its security by investing in its own defense.



Ukraine, US and EU must work together to achieve durable peace. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 13, 2025

Необходимо спокойно и объективно анализировать факты и заявления

Европе придется взять на себя еще большую роль в обеспечении своей безопасности и военных возможностей Украины, заявил чуть позже агентству LETA президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя уже подробно недавние заявления президента США Дональда Трампа и других американских должностных лиц, связанные с войной, развязанной Россией в Украине.

Президент Латвии отметил, что после событий среды прозвучали различные мнения и эмоции — от сравнений с новым Мюнхенским соглашением до апокалиптических сценариев. Однако есть и такие, кто считает, что ничего значительного не произошло. По его мнению, сейчас необходимо спокойно и объективно анализировать факты и заявления.

"Независимо от того, как будет развиваться политический процесс, мы должны выполнять свою работу по укреплению обороны и безопасности. Этого нельзя откладывать, и мы это прекрасно понимаем", — подчеркнул Ринкевич.

Президент отметил, что вчера состоялись телефонные разговоры президента США как с Путиным, так и с Зеленским, и это является заявкой на начало мирных переговоров, а не окончательным соглашением. По его мнению, то, как будут развиваться эти переговоры, во многом будет зависеть от всех вовлеченных сторон.

Президент страны, который уже в пятницу будет принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности, отметил, что на этом мероприятии Латвия и страны, придерживающиеся схожего мнения, особенно страны Северной Европы, подчеркнут свою прежнюю позицию, что в любые переговоры должна быть вовлечена Украина, а также важен принцип территориальной неприкосновенности.

"Категорически утверждать, что все уже происходит или уже произошло, не возьмется никто. Обозначались принципы, которые озвучил президент США и президент Украины. На мой взгляд, процесс только набирает обороты, и в нем будут важны несколько элементов", — сказал Ринкевич.

Президент отметил, что один из элементов — это ситуация на поле боя, а следующий элемент — это то, насколько Европа, НАТО и их союзники будут готовы продолжать поддерживать Украину военным, политическим и экономическим образом. По мнению Ринкевича, нельзя отрицать, что Европе придется делать гораздо больше для продолжения поддержки Украины как сейчас, так и в случае, если удастся заключить какое-либо соглашение о перемирии.

"Украина должна быть сильной в военном отношении. Нельзя исключать, что с российской стороны будут попытки навязать какой-то план демилитаризации Украины. Такие вещи, конечно, неприемлемы", — сказал президент Латвии.

Эдгар Ринкевич призвал быть реалистами, поскольку остается открытым вопрос, обсуждавшийся весь прошлый год, а именно — участие Украины в НАТО и ЕС. По его словам, участие Украины в НАТО будет возможным только в том случае, если все государства-члены альянса согласны с этим, но на данный момент ясно видно, что такой абсолютной поддержки нет. Латвия последовательно выражала поддержку вступлению Украины в обе организации.

Президент отметил, что предстоит много обсуждений по поводу альтернативных гарантий безопасности, и этот вопрос невозможно решить без участия Европы и Украины. Если речь идет о возможном размещении в Украине сил разных стран, в том числе европейских, а также о финансовой поддержке со стороны Европы, за столом переговоров обязательно должна быть и сама Европа.

"Это комплексная ситуация, но процесс только начался. Это будет сложно. Не думаю, что нам стоит образно говорить, что завтра будет второе Мюнхенское соглашение. Его не будет. Мюнхенская конференция по безопасности — это возможность для нас всех выразить свою точку зрения, поговорить с США и европейскими союзниками", — сказал президент.

Он подчеркнул, что позиция Латвии, а также других стран с аналогичным мнением, останется неизменной — полная поддержка Украины, делать все возможное, чтобы Украина была за столом переговоров.

Ринкевич акцентировал, что эта ситуация в целом напоминает о делах, о которых говорилось в последние два года: Европе нужно взять на себя гораздо более серьезную ответственность за оборону и безопасность, увеличить расходы на оборону, инвестировать в развитие промышленности и поддерживать Украину. Также необходимо найти способ работать с США, чья позиция довольно четко сформулирована.

"У нас нет иллюзий относительно намерений России. Скорее всего, она хочет паузу, чтобы оправиться от войны. Поэтому нам нужно смотреть, как мы можем работать с союзниками, особенно с США", — сказал президент.

Он отметил, что американские официальные лица также акцентировали внимание на энергетической политике и расширении доступности энергетических ресурсов на рынке, что реально снижает экономическое развитие России.

Ринкевич подчеркнул, что на данный момент существует множество мнений, но основные позиции Латвии остаются неизменными. Он также предположил, что предстоящая Мюнхенская конференция по безопасности будет динамичной и насыщенной событиями, однако не стоит спешить с категоричными выводами.

На вопрос, не обозначили ли США конкретные условия для мирных переговоров, президент отметил, что позиция США сейчас формируется, но это только начало. По его мнению, будут вопросы, по которым Украине предстоит договориться с США, но также будут и такие, которые нужно решать между Украиной и Россией.

"Важно, чтобы мы сделали все, чтобы в ходе переговоров учитывать не только реальность, но и интересы безопасности Европы и Украины. Речь идет о том, как будут разрабатываться детали. Я предполагаю, что Россия попытается добиться более широкого фронта уступок", — сказал Ринкевич.

Президент отметил, что главная цель — защитить интересы Латвии в контексте НАТО и работать над широкой поддержкой Украины, однако комментировать отдельные элементы позиции США, пока многие детали не ясны, было бы преждевременно.

Что произошло вчера?

Как уже сообщалось, вечером 12 февраля Дональд Трамп поговорил по телефону с Владимиром Путиным и, по словам президента США, договорился "немедленно начать переговоры". По словам Трампа, разговор был очень продуктивным. Почти сразу после этого Трамп позвонил и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Незадолго до исторической телефонной беседы новый глава Пентагона Пит Хегсет на встрече союзников по НАТО в формате "Рамштайн" заявил, что Украине не стоит надеяться на возврат утраченных территорий и присоединение к НАТО. Глава Пентагона Пит Хегсет отвергает обвинения в том, что стремление Трампа к переговорам с Путиным о завершении войны — это "предательство" Украины.

Ранее Трамп заявил, что будет обеспечивать безопасность Украины в обмен на приоритетный доступ США к редкоземельным металлам, которыми обладает воюющая сейчас страна.

На этом фоне Еврокомиссия и министры иностранных дел крупнейших стран ЕС заявили, что переговоры по Украине не могут происходить без участия Европы.

С 14 по 16 февраля будет проходить Мюнхенская конференции по безопасности, на которую на которую соберутся представители политических элит мира. Известно, что в рамках конференции состоится встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Латвию на Мюнхенской конференции будет представлять президент Эдгар Ринкевич.

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