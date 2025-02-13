В будущем ситуация может измениться в пользу Украины, считает Браже

Телефонная беседа Дональда Трампа и Владимира Путина - это только самое начало возможного мирного процесса, заявила в интервью Латвийскому радио министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство"), пишет LSM+.

Глава МИД подчеркнула, что позицию Латвии в этом вопросе определит в основном отношение Украины к предложенному Трампом соглашению. При этом разрешение конфликта важно и с точки зрения интересов Латвии в сфере безопасности.

"Наша ситуация с безопасностью, сила НАТО, центральная роль Америки в НАТО, размещение сил у нас — для нас очень важно, чтобы это ни в каком виде не было ослаблено", — сказала Браже.

Также министр иностранных дел напомнила, что Путин незадолго до вторжения в Украину потребовал отхода НАТО к границам 1997 года, что означало бы, что стран Балтии остаются вне блока.

Браже сомневается, что Путин может добиться этого, потому что возвращение НАТО к границам 1997 года означает выход альянса не только из стран Балтии, но и из Польши, Швеции, Финляндии.

В среду, 12 февраля, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что у Украины немного шансов вернуть все утраченные территории и присоединиться к НАТО.

По словам Браже, в будущем ситуация может измениться в пользу Украины. Она напомнила, что конце 1990-х и вступление стран Балтии в НАТО рассматривалось как нечто фактически невозможное. "Прошло несколько лет, и ситуация изменилась", — констатирует Браже.

Похожие параллели с балтийской историей возможны и в вопросе об оккупированных территориях Украины, которые сейчас контролирует РФ. Во времена советской оккупации страны Балтии были de facto подчинены власти СССР, но страны Запада не признали эту оккупацию, и позже Латвия, Литва и Эстония дождались возможности восстановить независимость.

В то же время Браже признала, что сейчас мало надежд на изменения режима в России. Однако, по ее мнению, вечно это продолжаться не может.

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