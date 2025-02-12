Дональд Трамп и Владимир Путин впервые поговорили по телефону

Кремль и Белый Дом сообщили о телефонных переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Беседа продолжалась полтора часа. Москва заявляет о готовности принять американских посланников.

"У меня только что был долгий и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, - написал несколько минут назад в собственной соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп.



По его словам, он обсудил с Путиным "Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы". Путин и Трамп, по словам американского лидера, "размышляли о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы, также, потеряли так много!".



"Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной", - заявил Трамп. Он считает, что Путин тоже верит в здравый смысл.

"Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга. Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я и сделаю прямо сейчас", сказано в сообщении Трампа.



Трамп также заявил, что его команда переговорщиков будет состоять из госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолца и спецпосланника Стива Виткоффа.

Трамп заявил, что "твердо уверен" в успехе переговоров. Он также поблагодарил "президента Путина за его время и усилия" и за освобождение Марка Фогеля, школьного учителя, которого Россия удерживала с 2021 года за перевозку 15 грамм медицинской марихуаны.



Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил факт переговоров. По его словам они длились полтора часа. Путин, по его словам, выразил готовность принять в Москве американских должностных лиц.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !