Трамп был бы рад возвращению России в "большую семерку"

"Я бы очень хотел, чтобы они вернулись. Я считаю, что было ошибкой выгнать их. Послушайте, дело не в том, нравится мне Россия или не нравится. Это была G8", - приводят его слова журналисты агентства Reuters. "Я сказал: "Что вы делаете? Вы, ребята, только и говорите, что о России, а они должны сидеть за столом". Я думаю, Путин с удовольствием вернулся бы", - добавил он.

Россия состояла в "большой восьмерке" с 1997 по 2014 год. Однако после аннексии Крыма объединение продолжило свою работу в формате "большой семерки". На данный момент в ее состав входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония.

Ни Кремль, ни председательствующая в этом году в G7 Канада на момент написания новости не отреагировали на слова Трампа.

Трамп уже предлагал вернуть Россию в G7 во время своего первого президентства

В 2020 году Дональд Трамп уже предлагал пригласить Россию на саммит "большой семерки" и расширить его формат до "G10 или G11", добавив в него, помимо Москвы, Южную Корею, Австралию и Индию. Как тогда писало агентство Reuters, в Кремле на идею американского президента отреагировали сдержанно.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !