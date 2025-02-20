Олевс Никерс. Путин снова за столом переговоров: что он хочет решать в странах Балтии?

После полномасштабного вторжения России в Украину Европейский союз, США и значительная часть стран мира выступили против российской агрессии: только полная победа Украины, возвращение всех ее территорий, поражение России в войне и ее наказание — по крайней мере, возмещение ущерба, нанесенного Украине, и осуждение военного преступника Путина в международном трибунале.

Безопасность Восточной Европы в рамках системы коллективной безопасности НАТО необходимо укреплять, создавая надежный механизм сдерживания, чтобы кремлевскому мяснику и в голову не пришла мысль о захвате новых территорий и восстановлении Российской империи в границах 1991 года. Подобная риторика была еще актуальна незадолго до начала второго президентского срока Трампа. До телефонного разговора Трампа с Путиным, до выступления вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности и до официальной встречи делегаций стран в Эр-Рияде, где госсекретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Министр обороны США Пит Хегсетт уже успел заявить, что восстановления украинской территории в границах до 2014 года не будет.