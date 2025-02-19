Искусство сделки Трампа. Ханс Х. Луйк: скоморошество, или чего он пытается достичь?

Было бы удобно похихикать над тем, насколько глупо было со стороны европейцев открыто обсуждать свои военные планы в Мюнхене. Такие крупные державы, как Китай, Россия и США, так не поступают. Для них не стало новостью то, что мы услышали в эти выходные: у европейцев вообще нет плана по прекращению бойни, которая продолжается уже три года у них под носом, пишет предприниматель Ханс Х. Луйк.