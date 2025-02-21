ГРАФИК. Минимальные зарплаты в Европе в 2025 году: где находится Латвия по сравнению с другими странами?
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Минимальная зарплата в Латвии в этом году выросла с 700 до 740 евро. Ниже – только в Болгарии и Венгрии, а Эстония и Литва только увеличивают отрыв.

Минимальная зарплата – это наименьшая сумма, которую работодатель может платить за полный рабочий день, отмечает Rus.Delfi.ee.

Самый высокий уровень минимальной зарплаты установлен в Люксембурге (2637 евро), Ирландии (2281 евро) и Нидерландах (2134 евро).

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