С 1 января 2025 года в силу вступают изменения более чем в 80 нормативных актах — законах, правилах Кабинета министров, самоуправлений и других учреждений. С полным списком новинок и перечнем утративших силу норм можно ознакомиться здесь и здесь. В этой статье мы расскажем о самых важных и существенных нововведениях.
Какие налоги придется платить с зарплаты?
Что ещё изменится в уплате подоходного налога с населения?
Что ждёт родителей?
Что изменится для пенсионеров?
Что ждет микропредприятия?
Что с акцизными налогами?
Как изменится контроль над наличными деньгами?
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