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Что будет с минимальной зарплатой и пенсиями? Что будет с пособиями для семей с детьми? Русская редакция портала Delfi обобщает информацию о том, какие изменения ждут жителей Латвии в социальной сфере.

  • Минимальная зарплата и социальные пороги

  • Соцстрахование и пенсионные отчисления

  • Что будет с пенсиями

  • Пособия для семей с детьми

  • Государственное пособие соцобеспечения

  • Реабилитация и ассистенты

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