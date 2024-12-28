Что будет с минимальной зарплатой и пенсиями? Что будет с пособиями для семей с детьми? Русская редакция портала Delfi обобщает информацию о том, какие изменения ждут жителей Латвии в социальной сфере.
Минимальная зарплата и социальные пороги
Соцстрахование и пенсионные отчисления
Что будет с пенсиями
Пособия для семей с детьми
Государственное пособие соцобеспечения
Реабилитация и ассистенты
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