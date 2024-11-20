Украина еще не побеждена, но Россия уже выиграла самую важную битву – с Западом. Принимающие решения лица в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и Брюсселе (и это лишь некоторые из столиц) имели возможность противостоять российскому империализму вместе с большой, мощной и решительной страной. Вместо этого они решили дать минимальную помощь и мягкие санкции, опасаясь риска поражения от России. Благодаря тысяче дней жертвования Украиной, Европа получила время, чтобы восстановить свою оборону. И растратила это время впустую.