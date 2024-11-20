Krievijas flote
Fоtо: Imago/Scanpix/LETA

Украина еще не побеждена, но Россия уже выиграла самую важную битву – с Западом. Принимающие решения лица в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и Брюсселе (и это лишь некоторые из столиц) имели возможность противостоять российскому империализму вместе с большой, мощной и решительной страной. Вместо этого они решили дать минимальную помощь и мягкие санкции, опасаясь риска поражения от России. Благодаря тысяче дней жертвования Украиной, Европа получила время, чтобы восстановить свою оборону. И растратила это время впустую.

  • Эдвард Лукас - британский писатель, журналист, эксперт по безопасности и политик. Автор нескольких книг, в том числе о российской угрозе для Запада. Лукас - советник-нерезидент Центра анализа европейской политики (CEPA).

На сегодня цена этой расточительности уже огромна. Военная машина Кремля не остановится на Украине. Следующая цель – НАТО, возможно, страны Балтии.

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