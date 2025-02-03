Ханс Х.Луйк. За безумием Трампа стоит метод, который не сулит ничего хорошего. Особенно Германии
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Трамп командует Америкой и миром с помощью твитов и нескольких эпитетов: "great" (великий), "beautiful" (красивый), "stupid" (тупой) и "idiot" (идиот).

Какой глава государства свободного мира подписывал правительственные указы перед толпой, бросая ручки в болельщиков, как футболисты бросают свои футболки?

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