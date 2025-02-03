Очевидец аварии Lux Express: "Заходить в автобус было страшно — водитель просит помощи, а ты ничего не можешь сделать"

"Когда мы подъехали, видела, как мужчина подбежал к автобусу и начал открывать двери, люди были заперты и пытались выйти через окно. Мужчина вытащил мальчика без сознания, положили его в машину. Пытался помочь водителю. Помог всем пострадавшим. Спасибо спасателям, минут через 10 приехали на место". Екатерина говорит, что скорой дозвонилась "с сотого раза". "Но когда я дозвонилась, там еще были не в курсе ситуации".