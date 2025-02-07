8-9 февраля Латвия будет отсоединяться от российской энергосети БРЭЛЛ и синхронизироваться с европейскими источниками энергии. Сообщается, что временные технические неполадки не исключены и в идеальных условиях. Как один из маловероятных, но все же реальных вариантов рассматривают короткие отключения электричества. В Эстонии называли максимум — до 72 часов, но в Латвии его считают практически нереальным. И все же, насколько мы готовы к риску блэкаута? Портал Delfi задал вопросы разным службам.
О том, как будет происходить синхронизация с европейскими сетями, мы подробно рассказывали здесь. Коротко: планируется три этапа — отсоединение от России и Беларуси, в течение полутора суток тестирование в автономном режиме (дополнительную энергию будут получать только через морские соединения Estling 1 и Norbalts), а потом - присоединение к европейским "проводам".
Все государственные службы настаивают — скорей всего, жители Латвии практически не почувствуют перехода. Но все же не исключаются отдельные риски, к которым рекомендуется подготовиться. О них мы тоже рассказали.
Про "черный сценарий" в 72 часа отключения латвийские службы не говорили, но поскольку в Эстонии жители начали массово скупать воду, еду и электрогенераторы, а повод — тот же (синхронизация), заволновались и у нас.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал еще раз четко осознать возможные риски до и после отсоединения и призвал КЕМ быть готовым к разным сценариям, "чтобы в любой ситуации по возможности быстрее оказать поддержку нашим жителям".
И все же мы задали 10 важных вопросов разным службам: что будет, если отключится электричество.
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