"Аякс" "не уволил" министра внутренних дел: Козловскис выдержал голосование в Сейме

Большинство Сейма в четверг, 6 февраля, не поддержало инициированный оппозиционной политической партией "Национальное объединение" запрос об отставке министра внутренних дел Рихарда Козловскиса ("Новое единство").

Отставку министра поддержали 37 депутатов, против высказались 50 парламентариев.

Как уже сообщалось, вечером 23 января в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА нидерландский клуб "Аякс" (Амстердам) проиграл чемпиону Латвии — RFS. В это время футбольные фанаты собрались у Памятника Свободы, готовясь к предстоящей игре, и поведение иностранных болельщиков обеспокоило многих жителей.

Глава Государственной полиции Армандс Рукс оценил ночь после матча "Аякс" и RFS как прошедшую без значительных происшествий. При этом он отметил, что этот опыт поможет лучше подготовиться к подобным событиям в будущем и понять, как работать с футбольными фанатами, — заявил он в интервью Latvijas Radio 1.

Однако "Национальное объединение" сочло, что в событиях 23 января не удалось обеспечить защиту государственного символа — Памятника Свободы, и за это должна быть возложена политическая ответственность.

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