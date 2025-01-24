Матч RFS против Ajax: Госполиция задержала подозреваемого в нападении на журналиста LTV гражданина Нидерландов

Госполиция задержала гражданина Нидерландов по подозрению в нападении на журналиста Латвийского телевидения (LTV) Давидса Фрейденфелдса в четверг перед матчем между футбольными клубами Ajax и RFS на стадионе "Даугава", подтвердил агентству LETA министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство").

Нападение произошло на улице Тербатас.

Министр также подтвердил, что в начатых уголовных процессах задействованы крупные силы Госполиции, которые проводят масштабные контрольные мероприятия в гостиницах и в Рижском аэропорту.

В Госполиции агентству LETA сообщили, что для установления личности предполагаемых виновных лиц было проверено 32 гостиницы и опрошены 16 футбольных фанатов. У более чем 20 столичных гостиниц были запрошены данные зарегистрированных в них иностранцев, полученная информация на данный момент обрабатывается.

В то же время в аэропорту проводится масштабный контроль пассажиров для выявления футбольных фанатов. На данный момент допрошено и проверено 47 иностранцев.

В результате объемной работы в Рижском аэропорту был задержан один из подозреваемых в нападении на журналиста LTV - мужчина 1997 года рождения.

Также ведется расследование в рамках уголовного процесса по факту возможного повреждения Памятника Свободы пиротехникой, которую взрывали футбольные фанаты. В рассоедовании задействован широкий круг сотрудников полиции, запрошены видеоматериалы у различных заведений, находящихся рядом с монументом, а также проводится объемная оценка полученных материалов с целью установления лиц, использовавших пиротехнику у Памятника Свободы.

Как уже сообщалось, болельщики нидерландского футбольного клуба "Аякс" из Амстердама устроили беспорядки в центре Риги в четверг, 23 января, вечером. Ранее возникли опасения, что Памятник Свободы был поврежден петардами. Однако памятник не пострадал.

Премьер-министр Эвика Силиня после встречи с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом (оба - "Новое Единство") и начальником Госполиции Армандом Руксом поручила ответственным учреждениям в будущем ограничивать доступ к Памятнику Свободы во время проведения в Риге международных футбольных матчей.

Начаты два уголовных процесса о хулиганстве – один по факту действий у памятника, другой в связи с нападением на журналиста Латвийского телевидения Давида Фрейденфелдса. В еще одном случае была выбита витрина, но в этом случае полиция ожидает заявления от владельца. Также начато семь административных процессов в связи с несогласованными полетами дронов над стадионом "Даугава" и один человек был задержан.

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