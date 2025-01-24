Футбольных фанатов Ajax помогали контролировать полицейские из Нидерландов

Начальник Госполиции Армандс Рукс рассказал, что латвийским органам правопорядка помогали контролировать приехавших в Ригу футбольных фанатов команды Ajax голландские полицейские, профилирующиеся на работе с агрессивными болельщиками.

"У них большой опыт работы с проявлениями фанатов конкретной футбольной команды, которые также приводили к различным актам насилия, порче имущества и причинению травм людям", — рассказал Рукс.

Он отметил, что тактика "не вытаскивать отдельных людей из толпы", если это не ставит под угрозу чью-то жизнь и здоровье, является правильной.

Рукс также сказал, что если посмотреть на этот матч с точки зрения Центральной Европы, то он прошел относительно спокойно.

"Вытягивание из толпы" может быть использовано в том случае, если возникла ситуация, опасная для человека — в этой ситуации может быть использован спецназ, могут быть задержаны люди, а при необходимости даже может быть применено огнестрельное оружие", - объяснил Армандс Рукс.

В свою очередь, что касается административных нарушений, таких как несогласованное применение пиротехники в неположенном месте, то, по мнению Рукса, тактика выдергивания одного-двух человек из толпы будет вызывать гнев сотоварищей задержанных.

"Мы учитываем опыт наших зарубежных коллег, которые с этим работают ежедневно [...] В Нидерландах в каждом полицейском участке есть минимум два водомета для массовых беспорядков. У нас такого нет, в какой-то степени, мы должны радоваться, что у нас такого нет", - считает глава Госполиции.

В то же время Рукс подтвердил, что единственный в Латвии водомет "всегда находится в состоянии боевой готовности". Также глава Госполиции заявил, что Латвия — безопасная страна.

По его словам, полиция накапливает опыт и перенимает его у зарубежных коллег, а также работает над повышением эффективности своей работы, чтобы люди чувствовали себя в безопасности.

Ситуацию с использованием голландскими фанатами пиротехники у Памятника Свободы Рукс охарактеризовал как неприемлемую, поэтому приветствовал решение Эвики Силини в будущем закрыть к нему доступ во время проведения международных футбольных матчей.

Иностранные коллеги также указали начальнику Госполиции, что тот факт, что фанаты проигравшей звездной футбольной команды не устроили в городе беспорядки, является очень хорошим результатом.

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