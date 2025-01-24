Глава Госполиции: правоохранительные органы действовали в ситуации с фанатами сбалансированно (ДОПОЛНЕНО)

Голландские футбольные болельщики были взяты ответственными службами Латвии под контроль. И поскольку правоохранительные органы работали сбалансированно, сегодня утром не было сообщений о погромах и разрушениях, как это часто бывает после футбольных матчей в других странах. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил в пятницу утром начальник Госполиции Армандс Рукс.

Он сообщил, что полиция уже возбудила уголовное дело по фактам причинения ущерба имуществу и хулиганства в связи с беспорядками, организованными голландскими болельщиками в четверг.Начальник полиции также подчеркнул, что сегодня утром ему доложили, что никаких серьезных ЧП и разрушений в связи с действиями фанатов в Риге не зафиксировано. Однако есть определенные нюансы, которые еще необходимо оценить

.Рукс пояснил, что сам он во время футбольного матча находился на стадионе и давал необходимые указания, в том числе перед игрой.

"Был выбор действовать очень репрессивно или менее репрессивно", — заявил глава Госполиции.

Он также отметил, что для него не было бы ничего проще, чем дать спецбатальону приказ ворваться в толпу с дубинками и сдержать людей. По мнению Рукса, это был бы неправильный подход. Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов стараются действовать взвешенно.

"Хотя нарушения и были, никаких погромов не произошло", - подчеркнул он.

По мнению Рукса, полиция своими активными действиями возле стадиона показала тем болельщикам, которые привыкли вести себя некультурно, что они "ходят по очень и очень тонкому льду".

Также Армандс Рукс считает, что фанаты были не агрессивными, а скорей активными.

На вопрос о том, необходимо ли было препятствовать запуску фанатами фейерверков возле Памятника Свободы, Рукс подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов пытались это сделать.

Начальник Госполиции признался, что ему лично не нравится такое поведение, но призвал людей помнить, что фанаты представляют другую культуру.

"Мы оценили возможные последствия. Мы не хотим войти в историю футбола как страна, которая подавляет абсолютно все. У людей был праздник футбола. Вопрос в ущербе, в том, как они себя вели. Разбитая витрина, проявления силы одного человека в отношении другого. Это другое дело", — заявил Армандс Рукс.

В то же время он сказал, что ответственным службам придется подумать о том, как подготовиться к подобным ситуациям в будущем, поскольку впереди предстоят другие матчи.

"Вопрос для общественности заключается также в том, как нам действовать в следующий раз - выходить с дубинками, задерживать их, принимать активные меры или все-таки мы будем отмечать праздник футбола и праздновать победу", — резюмировал начальник Государственной полиции.

@rus.delfi Сегодня на стадионе "Даугава" в Риге проходит матч группового турнира Лиги Европы УЕФА. Играют латвийский футбольный клуб RFS и амстердамский Ajax. Начало матча - в 22.00. Мы оценили обстановку в центре и у самого стадиона до начала игры. #ajax #rfs #futbols #daugavasstadions ♬ original sound - rus.delfi.lv

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