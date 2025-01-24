ФОТО, ВИДЕО. Беспорядки фанатов Ajax в центре Риги: премьер вызвала для объяснений ответственные службы

Премьер-министр Эвика Силиня созвала на утро пятницы совещание с участием представителей Министерства внутренних дел и ответственных служб, чтобы заслушать информацию о беспорядках, устроенных вечером 23 января фанатами голландского футбольного клуба Ajax Amsterdam.

Силиня хочет заслушать отчеты служб о ситуации в Риге, а также о мерах, которые были приняты для ограничения беспорядков и обеспечения общественного порядка в столицы Латвии.Как уже сообщалось, фанаты Ajax Amsterdam в четверг вечером устроили беспорядки в центре Риги и, как свидетельствует видео и фото очевидцев, поджигали петарды и запускали ракеты у Памятника Свободы.

Пользователи социальных сетей накануне сообщали, что сотни фанатов в четверг вечером хулигански вели себя у Памятника Свободы, поджигая петарды и запуская ракеты. Не исключено, что памятнику был нанесен ущерб. Также, судя по видео, фанаты свободно распивали на улицах города алкоголь.

Латвийское телевидение (LTV) также сообщило, что в результате нападения фанатов пострадал журналист LTV Давидс Фрейденфельдс.

По словам журналиста, он подошел к болельщикам голландского клуба, когда у него отобрали телефон, а затем стали пинать.

Между тем, в Госполиции заявили, что хоть футбольные фанаты и были громкими, но никаких существенных инцидентов не произошло.

Как уже сообщалось ранее, чемпион Латвии по футболу РФС в четверг вечером одержал свою первую и самую громкую победу в еврокубковой истории. В Риге хозяева переиграли амстердамский "Аякс" со счетом 1:0.

@rus.delfi Сегодня на стадионе "Даугава" в Риге проходит матч группового турнира Лиги Европы УЕФА. Играют латвийский футбольный клуб RFS и амстердамский Ajax. Начало матча - в 22.00. Мы оценили обстановку в центре и у самого стадиона до начала игры. #ajax #rfs #futbols #daugavasstadions ♬ original sound - rus.delfi.lv

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