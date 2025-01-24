Готовы ли мы к беспорядкам на массовых мероприятиях? Главное в пятницу, 24 января

Дерусификаторша Лиана Ланга идет на выборы в Рижскую думу от Нацобъединения. Lidl повышает зарплаты своим сотрудникам. Из-за съемок шпионского корейского боевика в Риге опять ограничения. Однако главная тема - поведение футбольных болельщиков "Аякса" в Риге и то, как на них реагировала латвийская полиция. Об этом - подробнее.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

23 января вечером в Риге прошел матч Лиги Европы между латвийским RFS и голландским "Аяксом". В Ригу прибыли 2 250 болельщиков "Аякса", и они вели себя шумно и агрессивно: запускали фейерверки, распивали алкоголь, атаковали журналиста LTV. Рига давно отвыкла от "околофутбольной" культуры (в 1990-х и 2000-х в Латвии были свои футбольные хулиганы), поэтому канонада фейерверков у Памятника Свободы и громкое шествие фанов по улице Авоту к стадиону "Даугава" вызвало у многих шок.

Все это можно было предвидеть заранее. Фаны "Аякса" - далеко не самые агрессивные не только в Европе, но даже в Нидерландах. Тем не менее, в ноябре прошлого года именно после матча "Аякса" с израильским "Маккаби" в Амстердаме вспыхнули массовые беспорядки. С футболом они были связаны только косвенно (нападения были направлены на израильских болельщиков), но пассивность местной полиции - точно так же, как и латвийской - вызвала вопросы.

К приезду фанов "Аякса" полиция подготовилась. В город были стянуты дополнительные силы, шествие фанов контролировали экипажи полиции. В Ригу прибыли полицейские из Нидерландов. И тем не менее фаны "Аякса" устроили беспорядки в самом центре Риги, обстреляли петардами Памятник Свободы, и правоохранители активно им не противодействовали.

Начальник Госполиции Армандс Рукс оценил действия своих подчиненных как сбалансированные, и подчеркнул: в Риге прошло спокойно - в других странах бывает и похлеще. Но все равно возникает вопрос: насколько ответственные службы Латвии готовы реагировать на такие непривычные для латвийских условий ситуации? И речь тут не только о футболе.

Почему это важно?

В последние годы само понятие "безопасность" в Латвии стало сакральным. На самом высоком уровне подчеркивается, что внутренняя безопасность - покой в самой стране, сплоченность общества - является не менее важной, чем внешняя. Массовых мероприятий, на которых возможен всплеск агрессии в Латвии не было уже давно. Поэтому то, что случилось в четверг, можно рассматривать как своеобразный стресс-тест.

Часть потенциально опасных массовых мероприятий (например, все, что связано с 9 мая или той или иной поддержкой России) в Латвии запрещена, часть (например, 16 марта) уже не настолько массовые и проходят без конфронтации, под тщательным контролем полиции. Один из самых массовых протестов в истории Латвии - манифестации русскоязычных школьников и их родителей против перевода школ нацменьшинств на латышский язык - проходил поколение назад, в 2003 году. "Революция зонтиков", протест против коррупции и олигархов, был в 2007-м.

Можно вспомнить массовые волнения 13 января 2009 года в Старой Риге. Десятки раненых, перевернутые машины, применение слезоточивого газа и стеков, более сотни задержанных - эти беспорядки стали самыми масштабными в истории. Но в целом довольно жесткие превентивные меры в сочетании с гражданской пассивностью населения привели к тому, что в современной Латвии нет традиции уличного протеста.

В Латвии из-за забастовки никогда не встает транспорт, как в Германии. Не бывает массовых демонстраций жителей, недовольных действиями властей, как в Париже (последнее, что здесь можно вспомнить - это акции противников вакцинации при Covid-19). Это дает ощущение спокойствия, безопасности и контроля. Но потом приезжает две тысячи фанатов "Аякса", и вопрос, насколько латвийские власти на самом деле способны контролировать такие ситуации, немедленно становится актуальным.

Что дальше?

В пятницу утром премьер Эвика Силиня провела "разбор полетов". Результат: премьер распорядилась в будущем при проведении международных футбольных матчей перекрывать доступ к Памятнику Свободы. Было сказано много слов о том, что памятник является символом патриотизма и святыней для Латвии. Однако это - при всем уважении к памятнику - не единственный аспект безопасности.

Перед ответственными службами всегда стоит задача гарантировать безопасность жителей, предотвращать угрозы, не допускать драки, вандализм, порчу имущества и погромы. А еще полиция должна постоянно заниматься своими ежедневными делами - бороться с преступностью.

В состоянии ли полиция решать эти проблемы - вопрос открытый. Прошлым летом Риге не хватало 40% полицейских. Нехватка сотрудников в Государственной полиции - более 1000 человек, признал в июле 2024 года министр иностранных дел Рихард Козловскис. Система внутренних дел конкурирует за работников со сферой обороны, в которой зарплаты выше. На ситуации с кадрами в сфере безопасности сказывается и демографическая ситуация - низкая рождаемость в 1990-е и "нулевые" годы. Кадровый голод может стать одним из главных факторов способности Латвии реагировать на различные угрозы.

Что еще случилось?

Зато "РФС" выиграл у "Аякса" 1:0. Рижская команда внизу турнирной таблицы, но победа все равно приятная.

Опять из-за корейского кино перекрывают улицы. Шпионский боевик, в котором Рига "изображает" российский Владивосток, будут снимать в Центре, так что там ограничат стоянку.

Работникам Lidl в Латвии повысят зарплаты. На это компания потратит 3,2 млн евро. Насколько именно повысят, не разглашается.

Дерусификаторша Лиана Ланга и борец с памяниками вице-мэр Эдвардс Ратниекс возглавили список Нацобъединения на выборах в Рижскую думу. Обещают "латышизировать Ригу".

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