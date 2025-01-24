В пятницу, 24 января, Национальное объединение в здании Национальной библиотеки презентовало список кандидатов в депутаты Рижской думы на предстоящих в июне выборах. Включение в список на высокой второй позиции поэтессы и идеолога "кампании дерусификации" Лианы Ланги обозначило стратегию политической силы, которая уже почти полтора года находится в оппозиции в стране, оставаясь при власти в Риге.

Под номером один в Рижскую думу будет баллотироваться действующий вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс, продвигавший идеи переименования улиц сноса памятников, связанных с советским периодом и Российской империей.

В копилке его последних достижений - демонтаж памятника Михаилу Барклаю де Толли и переименование улицы Маскавас в улицу Латгалес. В последнее время Ратниекс переключился на нетипичные для Латвии нацменьшинства - призвал не допустить строительство в Риге мечети. На парламентском уровне однопартиец вице-мэра, депутат Сейма Эдвинс Шноре выступил с инициативой выдвинуть требования владения госязыком к таксистам-украинцам.

На втором месте в списке - одиозная поэтесса Лиана Ланга, проводящая кампанию дерусификации. Для Ланги это не первая попытка избраться. В июне этого года она баллотировалась от Новой Консервативной партии в Европарламент, которая не сумела преодолеть 5%-й барьер, вопреки активности Ланги в соцсетях и упоминанию ее имени в масс-медиа.

На третьем месте - руководитель Рижского отделения Нацобъединения Гиртс Лапиньш, четвертый - бывший журналист Ансис Пуполс.

Далее следуют действующие депутаты Рижской думы: Дайнис Лоцис, Эйнарс Цилинискис, Иева Холма, Каспарс Спунде и Валтерс Бергс. Фигурирует в списке и супруга Ратниекса - ландшафтный архитектор Мария Луизе Ратниеце.

Что предлагает Нацобъединение?

"Мы разработали предвыборную программу для Риги, ключевое послание которой – "Проверенные ценности. Новая энергия". Это сочетание неизменной национальной политики партии и ее энергии как нового лидера с хозяйственным видением, что подтверждается уже начатыми и выполненными работами в столице" – заявил Ратниекс.

"Мы хотим видеть процветающую Ригу, в которой растет число жителей и уровень жизни в которой выше среднеевропейского", - сказал вице-мэр.

Активистка Лиана Ланга заявила, что ее главная задача – "латышизировать" Ригу. Она хочет добиться, чтобы русский язык больше не доминировал в публичных местах и на открытых городских пространствах.

Она пообещала освободить Ригу от "наследия оккупационного времени". Ланга подчеркнула, что латышская Рига означает и латышскую Латвию.

Гиртс Лапиньш рассказал о плане экономического подъёма. По его словам, Рига проигрывает конкурентную борьбу Вильнюсу и Таллинну, поэтому был разработан план, который позволит столице вернуть конкурентоспособность. Этот план состоит из шести шагов: работа с инвесторами, привлечение талантов, программы поддержки, создание индустриальных зон, развитие жилищного фонда для обеспечения людей жильем, развитие крупной инфраструктуры и снижение бюрократии.

Бывший журналист Ансис Пуполс считает своей главной задачей возвращение семей, эмигрировавших из Латвии. По его мнению, можно добиться того, чтобы в Ригу вернулись как минимум 1000 эмигрантских семей.

Также важно привлечение туристов. По его словам, Риге необходим "магнит", который будет притягивать туристов. Например, в центре Риги можно построить деревянный дом с зелёной травой на крыше, где можно было бы устраивать концерты Эрика Эшенвалдса.

Среди наиболее актуальных национальных вопросов Эдвардс Ратниекс назвал остановку миграционного потока из третьих стран в Латвию и Ригу. Это будет достигнуто благодаря умной городской политике, направленной на сохранение Латвии и Риги для латышей. Партия продолжит добиваться полного перехода на обучение на латышском языке, а также работы над доступностью европейских языков как вторых иностранных в школах, исключая русский язык. Также партия планирует усиливать роль Риги в движении Праздника песни.

Экономическая программа развития Риги будет направлена на её специализацию как глобально признанного центра новых технологий и инноваций. Это откроет возможности для значительных иностранных инвестиций, подчеркнул Ратниекс.

Партия также предлагает увеличить население Риги, выделяя территории для создания частных жилых районов и малоэтажных жилых застроек. Планируется сотрудничество с застройщиками для создания новых деловых центров, в том числе за пределами центра города, что будет способствовать развитию районов.

В сфере транспорта партия намерена внедрить единый билет на общественный транспорт в Риге и пригородах, а также создать пункты мобильности, чтобы сократить поток въезжающего транспорта. В долгосрочной перспективе Нацобъединение считает железнодорожное сообщение основой быстрой и удобной мобильности в Риге.

Низкий старт Нацобъединения

Напомним, что Национальное объединение начинает предвыборную кампанию в условиях приостановки выплаты государственного финансирования. Только 6 марта этого года Административный районный суд в письменной процедуре рассмотрит жалобу Нацобъединения на решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которым партии было предписано вернуть в госбюджет незаконно использованные госсредства 210 673 евро, одновременно было приостановлена выплата госфинансирования сроком на один год.

С сентября прошлого года Нацобъединение работает в Сейме в оппозиции - после долгих лет пребывания в правительстве. В Рижской думе этого созыва Нацобъединение состоит в одной фракции с Латвийским объединением регионов, и входит в правящую коалицию вместе с премьерским "Новым Единством", "Кодом Риге" (ранее - Новая Консервативная партия), Latvijas attīstībai и "Честь служить Риге".

Выборы в Рижскую думу состоятся 7 июня этого года.

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