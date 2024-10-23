На минувшей неделе Рижская дума приняла решение в течение трех месяцев демонтировать памятник русскому полководцу Михаилу Барклаю де Толли, установленный в центре города. Между тем, в Эстонии, в Тырваской волости, находится мавзолей Барклая де Толли, и, по словам местных властей, его закрытие не планируется, пишет ERR.

Мавзолей Барклая де Толли, где он покоится вместе со своей супругой, расположен в нескольких сотнях километров от Риги, в Йыгевесте, под Тырва. Это место посещают туристы. Руководство волости считает, что рижскую статую можно было бы перевезти в Йыгевесте.

"В переоценке истории должны быть какие-то пределы. Если подумать о Барклае де Толли как о личности, то это был полководец прибалтийско-немецко-шотландского происхождения, служивший царской России. В то же время важно, почему мавзолей находится именно здесь – он владел мызой Йыгевесте и хотел здесь жить. И что примечательно в истории – он якобы выучил эстонский язык", — сообщил председатель Тырваского волостного собрания и депутат Рийгикогу Майдо Руусманн.

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