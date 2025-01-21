Люди не понимают доплату за рецепт, а очереди к врачам слишком большие – что волнует пожилых людей?

Большое смятение среди пожилых людей вызвали изменения цен на лекарства, вступившие в силу 1 января и включающие в себя дополнительную плату 0,75 евро за выдачу рецептурных препаратов, которую клиент должен заплатить из своего кармана. Этот вопрос обсуждала во вторник комиссия Сейма по социальным и трудовым делам.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.
Пожалуйста, подождите!
Мы подбираем для вас наиболее подходящее предложение подписки...
Loading...
Предложение о подписке не отображается? Пожалуйста, отключите блокировщик рекламы или перезагрузите страницу.
В случае вопросов пишите на konts@delfi.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь