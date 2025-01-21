Люди не понимают доплату за рецепт, а очереди к врачам слишком большие – что волнует пожилых людей?

Большое смятение среди пожилых людей вызвали изменения цен на лекарства, вступившие в силу 1 января и включающие в себя дополнительную плату 0,75 евро за выдачу рецептурных препаратов, которую клиент должен заплатить из своего кармана. Этот вопрос обсуждала во вторник комиссия Сейма по социальным и трудовым делам.