Люди не понимают доплату за рецепт, а очереди к врачам слишком большие – что волнует пожилых людей?
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Большое смятение среди пожилых людей вызвали изменения цен на лекарства, вступившие в силу 1 января и включающие в себя дополнительную плату 0,75 евро за выдачу рецептурных препаратов, которую клиент должен заплатить из своего кармана. Этот вопрос обсуждала во вторник комиссия Сейма по социальным и трудовым делам.

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