Земитанский мост, путепровод на Кундзиньсалу, Овощной павильон... Что входит в бюджет Риги-2025?

Строительство путепровода с улицы Твайка на Кундзиньсалу, перестройка Земитанского моста и реконструкция набережной Мукусалас - три самых дорогих инвестиционных проекта, которые Рижская дума реализует в этом году. Главные расходы Рижского самоуправления, как всегда - на образование: на школы и детсады город тратит около трети основного бюджета. Доходы бюджета - это на 60% подохдный налог с жителей, задекларированных в столице. На Ригу по-прежнему приходится более половины ВВП Латвии - 52%, но население города за год уменьшилось на 0,7%.