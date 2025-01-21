Земитанский мост, путепровод на Кундзиньсалу, Овощной павильон... Что входит в бюджет Риги-2025?

Строительство путепровода с улицы Твайка на Кундзиньсалу, перестройка Земитанского моста и реконструкция набережной Мукусалас - три самых дорогих инвестиционных проекта, которые Рижская дума реализует в этом году. Главные расходы Рижского самоуправления, как всегда - на образование: на школы и детсады город тратит около трети основного бюджета. Доходы бюджета - это на 60% подохдный налог с жителей, задекларированных в столице. На Ригу по-прежнему приходится более половины ВВП Латвии - 52%, но население города за год уменьшилось на 0,7%.
Бюджет столицы на 2026-й год предстоит принимать уже новой Рижской думе, которая будет избрана 7 июня.
Доходы и расходы
Доходы Риги в 2025 году запланированы в объеме 1 470 484 987 евро, расходы - 1 693 831 496 евро. На практике поступлений может быть больше.
Самую большую долю доходов формируют налоги - 1,002 млрд евро. Традиционно главный источник доходов самоуправлений - поступления от подоходного налога с жителей - это 60,2% доходной части бюджета.
Из чего состоят доходы Риги-2025?
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