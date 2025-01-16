Собственников квартир будут принуждать к реновации многоэтажек. Главное в пятницу, 16 января

В январе у некоторых пенсионеров снизились пенсии - это техническая ошибка, произошедшая из-за изменения системы налогообложения, ее обещают исправить. Сейм отклонил предложение "Латвии на первом месте" включить в Сатверсме норму, что есть только два пола - мужчина и женщина. Парламент рассмотрит законопроект, усложняющий въезд в Латвию граждан стран СНГ. Из-за новых ограничений на продажу алкоголя некоторые магазины могут перестать работать по воскресеньям. Государство продолжает создавать законодательную базу, вынуждающую собственников квартир вкладывать средства в реновацию своего жилого дома. Об этом - подробнее.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

Сейм утвердил в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий, что управляющий жилым домом сможет проводить ремонтные работы без согласия общего собрания собственников квартир. А уже потом эти собственники будут погашать управляющему траты на такие ремонты. Управляющий сможет проводить ремонты в рамках соблюдения требований предъявляемых к механической прочности, стабильности и энергоэффективности жилого здания.

1 ноября прошлого года вступили в силу поправки Закону "О квартирной собственности", которые предусматривают снижение - при повторном созыве общего собрания - кворума для принятия собственниками квартир решений, касающихся судьбы их совместного имущества - например, ремонта подъезда, лифта или балконов, работ по реновации дома. Если созванное собрание не может принять решение из-за отсутствия кворума (больше половины собственников квартир), то собрание с той же самой повесткой созывается повторно в течение месяца. И уже второе собрание вправе принимать решения, если в нем принимают участие более трети от всех собственников квартир. Решение будет считаться принятым, если на повторном общем собрании "за" проголосуют более половины собственников квартир, принимающих участие в этом собрании. То есть, если в доме 100 квартир и, соответственно, 100 собственников квартир, то кворум на повторном общем собрании - 34 собственника. Решение будет считаться принятым, если "за" проголосует более половины от 34 собственников - то есть, минимум 18 владельцев квартир. Таким образом, решение о реновации может принять одна шестая часть от всех собственников квартир - 18% + 1 голос.

И рассматриваемые, и уже утвержденные Сеймом законопроекты несомненно создают законодательную базу под ускорение реновацию устаревшего советского жилого фонда. Решения направлены на борьбу с пассивностью жителей, которые уклоняются от участия в заботе о своем доме, не хотят вкладываться в ремонты и брать на себя кредитные обязательства. Законодательство фактически позволит меньшинству жильцов дома или же управляющему принимать решения о ремонтных и реновационных работах. Не хотите участвовать? Ок, за вас примут решения, и платить все равно придется.

Почему это важно?

Потому что многие латвийцы и большинство рижан живут в многоэтажках еще советской постройки. Жилой фонд, коммуникации изнашиваются, энергоэффективность у зданий низкая, а ситуация с ценами на энергоресурсы нестабильная - и мы переплачиваем за теплоснабжение. Однако реновация идет крайне вялыми темпами.

По данным Министерства экономики, в Латвии только 10% всех зданий были построены после 2003 года. Среди жилых многоквартирных домов этот процент еще ниже - - 3%. Еще 4% построены в 1993-2003-м годах, и с этим относительно новым жилым фондом тоже проблема: в те годы требования к энергоэффективности жилья были ниже. Только 5,13% многоквартирных домов, нуждающихся в обновлении, прошли реновацию - и это очень мало.

Причин, по которым тормозится реновация, много:

Пассивность жителей. Это связано с тем, что от советских времен мы унаследовали инфантильность - придет дядя из домоуправления и все починит. У собственников часто нет понимания, что им принадлежит не только квартира, но и идеальная часть дома - лестничной клетки, чердака, коммуникаций. И теперь платить за ремонты предстоит нам самим.

Проживание в одном доме людей с разными доходами. Одни готовы взять на себя финансовые обязательства, другие - категорически против. Каждый четвертый латвиец - пенсионер. Постепенно эта ситуация выравнивается: районы (и, соответственно, дома) в той же Риги все больше сегментируются социально - есть более зажиточные и более бедные. В перспективе это будет отражаться на темпах реновации.

Многие собственники квартир проживают не в Латвии , и сдают квартиры. А у арендаторов нет интереса к реновации, и нет права участвовать в собраниях собственников квартир, если нет доверенности.

Пассивность государства и самоуправлений. Власти до сих пор не предпринимали достаточных усилий для стимуляции реновации, в той же соседней Эстонии она идет куда более резвыми темпами.

Что дальше?

Государство и самоуправления сохранят приверженность курсу принуждения к реновации - причем, вне зависимости от того, кто будет у власти. Есть объективные причины:

Жилой фонд объективно изнашивается;

Пока есть доступ получить средства на реновацию из еврофондов - "надо брать";

Запуск масштабной реновации станет новым перспективным направлением для строительного бизнеса и банков, выдающих кредиты: особенно, если государство будет принуждать собственников квартир вкладывать средства и брать займы.

Реновацию можно проводить по-разному. В идеале - с точки зрения градостроения - реновировать надо сразу кварталы, а не отдельные дома: это позволяет производить масштабные и более экономные закупки, планировать развитие районов. Но это, конечно, в идеале.

Для собственников квартир в советских многоэтажках принуждение к реновации , конечно, чревато ростом расходов. В счете за квартиру может появиться новая строчка - оплата кредита на реновацию жилья. Это окажет влияние и на рынок жилой недвижимости. С одной стороны, стоимость квартир в реновированном доме повысится, с другой стороны - новый собственник квартир будет вынужден перенимать кредитные обязательства прежнего. Соответственно, перед потенциальным покупателем жилья еще острее будет стоять вопрос - новостройка или вторичный фонд? Также темпы реновации будут еще больше сегментировать районы и жилье в Риге по признаку социального и материального положения жильцов.

И наконец с большой долей вероятности все эти темы будут подниматься время фактически уже стартовавшей предвыборной кампании в самоуправления, в том числе, в Рижскую думу. Выборы состоятся 7 июня.

Что еще произошло?

Около 1000 пенсионеров получили в начале года меньшие пенсии. Это произошло из-за технической ошибки Службы госдоходов, она будет исправлена. Отвечаем на вопрос, что делать для получения перерасчета.

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