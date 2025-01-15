"Ты заказывал оленя?" Американистка про инаугурацию, явные цели Трампа и Маска, шансы ухода НАТО из Балтии

На что надеются миллиардеры, которые несут подношения и лихие идеи в поместье Трампа Мар-а-Лаго? Это не пахнет диктатурой? Как пройдет инаугурация Что стоит за заявлениями Трампа про Гренландию, Панаму и Канаду? Куда повело Маска и Цукерберга? Могут ли судьбу Украины решать без Зеленского? Не лишит ли Трамп страны Балтии зонтика НАТО? Американистка Александра Филиппенко специально для Delfi дает расклад по приходу Трампа во власть.

Сотрудница британского научного центра European Leadership Network американистка Александра Филиппенко больше двух лет живет в Вильнюсе и говорит, что пока чувствует себя там абсолютно безопасно. Даже если Трамп что-то громкое заявит — это еще не значит, что так оно и будет.

- Происходящее вокруг сегодняшней ставки Трампа - поместья Мар-а-Лаго в Майями — до боли напоминает русскую сказку, когда все идут к царю на поклон. "Ты вчерась просил ковер,— Ну дак я его припер", "Ты заказывал оленя — Ну дак вот тебе олень!"... Apple жертвует миллион в Фонд инаугурации, Маск там буквально живет, в очереди на лобызание Безос, Цукерберг, Open AI, chat GPT... Не удивлюсь, если из Грозного пришлют жеребца.

- Так оно и есть. Как только Трамп был избран, он обозначил МАр-а-Лаго, как Центр Вселенной. Туда приезжали политики и бизнесмены, которые хотели работать с Трампом. На вечеринке 25 декабря были все, вплоть до Билла Гейтса.

Трамп ещё в свою первую каденцию отличался от других президентов тем, что предпочитал селить своих гостей в своих же Трамп-отелях.

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