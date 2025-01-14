ФОТО. В Эстонии перевернулась фура из Латвии; местные жители разобрали почти 15 тонн лимонов
Fоtо: Ilona Palmsāra/Privātais arhīvs

В ночь на субботу, 11 января, ответственные службы Эстонии получили информацию о том, что в волости Хядемясте Пярнуского уезда в глубокий кювет на бок перевернулся грузовик, перевозивший цитрусовые.

Авария произошла на шоссе Пярну-Икла, недалеко от болота Толкусе. По данным Спасательного департамента Эстонии, из-за штормовых погодных условий грузовик с латвийскими номерными знаками скатился по склону глубиной около шести-семи метров и завалился на бок.

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