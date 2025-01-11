Зачем Дональду Трампу понадобилась Гренландия, самый большой и северный остров в мире, и Канада в придачу? Зачем ему вообще заявлять о присоединении стран - многолетних союзников США? Пока мир теряется в догадках, в Москве уже точат зубы на всю Восточную Европу.

Трамп пока что только следует по стопам Путина. По итогам своей недавней поездки в Гренландию его старший сын, тоже Дональд Трамп, опубликовал в соцсети X видео, на котором счастливые гренландцы говорят о том, как им хочется, чтобы Трамп купил их родину.

Журналисты датского общественного телевидения DR поговорили с местными жителями, которые узнали на видео своих соседей - бездомных и местных бедняков. Младший Трамп, по рассказам очевидцев, позвал их с улицы в дорогой ресторан, накормил дорогими блюдами, раздал кепки MAGA и попросил сказать на камеру, как они любят Трампа и Америку. Некоторые из них даже не понимали, в чем именно они принимают участие.

Жителям Старого света такие приемы давно знакомы. В 2014 году ими пользовалась российская пропаганда, оправдывая присоединение Крыма и вторжение на восток Украины. Эти акции подавались, как защита местного русскоязычного населения, которое просто умоляло о защите и признавалось в любви к России. Это население тоже представляли местные бездомные, пенсионеры или артисты, нанятые за небольшую плату.

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