"Фармацевт превращен в прокладку". В Сейме перечислили первые проблемы после реформы цен на лекарства

В то время как Министерство здравоохранения радуется проделанной работе по введению новой модели розничных цен на лекарства, у аптек, фармацевтов, пациентских организаций и оптовых торговцев накопилось множество нерешенных вопросов. Об этом говорилось во вторник, 14 января, на заседании подкомиссии по общественному здравоохранению комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.