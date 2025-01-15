"Фармацевт превращен в прокладку". В Сейме перечислили первые проблемы после реформы цен на лекарства

В то время как Министерство здравоохранения радуется проделанной работе по введению новой модели розничных цен на лекарства, у аптек, фармацевтов, пациентских организаций и оптовых торговцев накопилось множество нерешенных вопросов. Об этом говорилось во вторник, 14 января, на заседании подкомиссии по общественному здравоохранению комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.
Реформа громоздкая
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