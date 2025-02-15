Зарплата — 4300 евро в месяц. Сейм планирует создать должность внутреннего аудитора для оценки парламентских расходов

Сейм оценит предложенные депутатами фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) поправки к Регламенту работы Сейма, предусматривающие создание новой должности внутреннего аудитора с месячной зарплатой в размере 4300 евро.

Вопрос о том, насколько эффективно Сейм тратит выделенные ему средства из госбюджета, время от времени ставится на повестку дня парламента, но это предложение ни разу не было поддержано.

Поддержка "сорвана" в последнюю минуту

Последний раз Сейм принимал решение разрешить Государственному контролю проводить аудит парламентских расходов в ноябре 2024 года. Несмотря на то, что Комиссия по государственному управлению и самоуправлениям поддержала эту возможность, большинство депутатов Сейма отклонило ее.

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