Дискриминации быть не должно. В Литве известная врач решила не консультировать на русском, чтобы не переступать через себя

"Я не могу отказываться от моих ценностей. С сегодняшнего дня я не буду предоставлять консультации на русском языке, за исключением случаев, когда в помощи нуждаются недавно приехавшие в Литву украинцы", – объявила 13 января в соцсетях известный пульмонолог-аллерголог Индре Плешите-Алмине, пишет delfi.lt. Министр здравоохранения прокомментировала: дискриминации по языковому признаку не должно быть.
Врач согласилась обосновать свое решение, рассказав о случаях, когда пациенты нагло говорят по-русски, даже не поинтересовавшись, владеет ли врач этим языком. Она подняла важный вопрос: почему мы должны говорить по-русски, даже если этого не хотим? По словам Плешите-Алмине, ее решение обусловлено двумя основными аспектами – войной в Украине и тем, что на этом языке она не может предоставить качественную консультацию.
Врач: "Я поняла, что плохо себя чувствую, консультируя на русском"
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