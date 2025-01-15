Дискриминации быть не должно. В Литве известная врач решила не консультировать на русском, чтобы не переступать через себя

"Я не могу отказываться от моих ценностей. С сегодняшнего дня я не буду предоставлять консультации на русском языке, за исключением случаев, когда в помощи нуждаются недавно приехавшие в Литву украинцы", – объявила 13 января в соцсетях известный пульмонолог-аллерголог Индре Плешите-Алмине, пишет delfi.lt. Министр здравоохранения прокомментировала: дискриминации по языковому признаку не должно быть.

Врач согласилась обосновать свое решение, рассказав о случаях, когда пациенты нагло говорят по-русски, даже не поинтересовавшись, владеет ли врач этим языком. Она подняла важный вопрос: почему мы должны говорить по-русски, даже если этого не хотим? По словам Плешите-Алмине, ее решение обусловлено двумя основными аспектами – войной в Украине и тем, что на этом языке она не может предоставить качественную консультацию.

В Латвии "языковые поправки" к Закону о пациентах вступили в силу 12 июля. Не знающий госязыка пациент обязан САМ обеспечить присутствие переводчика (это может быть и знающий госязык близкий человек) для общения с врачами. Исключение составляют случаи, когда это невозможно по объективным причинам. Например, речь идет о критической ситуации и неотложной помощи. Исследование Ассоциации молодых врачей выяснило, что больше половины врачей не знают русского настолько, чтобы на нем работать.

Врач: "Я поняла, что плохо себя чувствую, консультируя на русском"

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