Что делать, если специалист не владеет этим иностранным языком, а пациент не общается на государственном? А если пациент злится и нападает, когда его не понимают? Больше половины будущих врачей плохо или вообще не знают русский язык — это обостряет тему, не дает работать и учиться. Ассоциация молодых врачей Латвии бьет тревогу. Врачи и эксперты отрасли обсудили горячую тему в программе Kāpēc на Delfi TV.

Не знающий госязыка пациент обязан САМ обеспечить присутствие переводчика (это может быть и знающий госязык близкий человек) для общения с врачами – говорится в предложенных Минздравом и Латвийской медицинской ассоциацией поправках к Закону о правах пациентов. Их на прошлой неделе утвердил Сейм во втором чтении. Изначально предполагали обязать самих пациентов общаться с врачом на госязыке.

Окончательное чтение и утверждение планируют успеть до Лиго. Пока мнения разошлись.Молодые и будущие врачи отмечают, что русский язык возникает уже на уровне стажировки: некоторые врачи, пациенты и коллеги общаются между собой на русском языке, а студенты, не понимающие его, не получают нужного опыта и сталкиваются с недопониманием.

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