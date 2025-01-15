"Так точно!". Солдат Службы гособороны Тимур Валчс о том, почему он стал добровольцем и решил остаться в армии
Fоtо: Māris Morkāns

Больше года назад Латвия вернулась к воинскому призыву. Сейчас Службу государственной обороны стараются комплектовать из добровольцев, но недобор компенсируют призывниками. Как сейчас выглядит служба в латвийской армии? 20-летний Тимур Валчс рассказал порталу Delfi о том, что его побудило пойти служить, как устроен распорядок дня на Адажской военной базе и почему молодым людям из русских семей не стоит бояться призыва.

Это второй материал из серии Delfi о том, как служат призывники в латвийской армии. Читайте также:

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Тимур служит в Артиллерийском дивизионе механизированной пехотной бригады НВС. Его день начинается в 8 утра – но лишь потому, что он не ходит на завтрак вместе со своими сослуживцами.

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