"Так точно!". Солдат Службы гособороны Тимур Валчс о том, почему он стал добровольцем и решил остаться в армии

Больше года назад Латвия вернулась к воинскому призыву. Сейчас Службу государственной обороны стараются комплектовать из добровольцев, но недобор компенсируют призывниками. Как сейчас выглядит служба в латвийской армии? 20-летний Тимур Валчс рассказал порталу Delfi о том, что его побудило пойти служить, как устроен распорядок дня на Адажской военной базе и почему молодым людям из русских семей не стоит бояться призыва.