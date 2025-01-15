"Так точно!". Солдат Службы гособороны Тимур Валчс о том, почему он стал добровольцем и решил остаться в армии

Больше года назад Латвия вернулась к воинскому призыву. Сейчас Службу государственной обороны стараются комплектовать из добровольцев, но недобор компенсируют призывниками. Как сейчас выглядит служба в латвийской армии? 20-летний Тимур Валчс рассказал порталу Delfi о том, что его побудило пойти служить, как устроен распорядок дня на Адажской военной базе и почему молодым людям из русских семей не стоит бояться призыва.
Армия дисциплинирует
Тимур служит в Артиллерийском дивизионе механизированной пехотной бригады НВС. Его день начинается в 8 утра – но лишь потому, что он не ходит на завтрак вместе со своими сослуживцами.
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