Что за это будет? В Риге заряжали электромобиль, нелегально прикрепив распределительный щиток к столбу Rīgas satiksme
Fоtо: Aculiecinieka foto

В среду, 15 января, в социальных сетях появилась фотография электромобиля Nissan Leaf, который стоял вечером на краю проезжей части Ганибу дамбис, заряжаясь от провода, тянущегося из распределительного щитка, прикрепленного к столбу.

Пользователей социальных сетей это зрелище повеселило, а вот специалистам по обслуживанию инфраструктуры смешно не было. Позже другой человек заметил рядом со щитом объявление от Rīgas satiksme с требованием к владельцу машины убрать незаконно установленный щит. А что, законно подсоединиться к столбу тоже можно?

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