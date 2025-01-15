Бесплатно больше не будет? В Риге планируют пересмотреть льготы на парковку для электромобилей

Старая Рига постепенно превращается в круглосуточную бесплатную стоянку для электромобилей, что вызывает недовольство жителей. В связи с этим в Рижской думе рассматривают изменения в правилах парковки, сообщает LSM.

На данный момент владельцы электрокаров в Риге пользуются значительными привилегиями: государственные субсидии при покупке, освобождение от налога на эксплуатацию, разрешение на езду по полосам общественного транспорта и бесплатная парковка. Однако эти льготы могут быть пересмотрены.

По словам председателя комитета по транспорту Рижской думы Олафа Пулкса, Старая Рига стала местом длительной парковки электромобилей. "Сейчас там действительно большая концентрация электрокаров. Мы думаем ввести "нулевые билеты", чтобы отслеживать, сколько времени машины находятся на стоянке", — сказал он в программе "Домская площадь" на LR4.

Новый порядок позволит оставить парковку бесплатной, но ограничит еe продолжительность. "Эти стоянки предназначены для кратковременного использования. Нельзя допускать, чтобы владелец оставлял автомобиль на целый день", — поясняет Пулкс.

Тем не менее, с радикальными мерами власти торопиться не намерены: "Важно взвесить все "за" и "против", чтобы не отпугнуть покупателей электромобилей. Я считаю, что один-два часа парковки могут оставаться бесплатными, но за более длительное время нужно платить", — отметил он.

Противники льгот считают, что затягивать с решением нельзя. Член правления организации "Город для людей" Карлис Крекис считает, что необходимы решительные действия: "Стоянки в Старой Риге используются на целый день. Мы предлагаем ограничить время бесплатной парковки, чтобы снизить мотивацию приезжать сюда на автомобиле и стимулировать передвижение пешком или на велосипеде".

Вопрос пересмотра льгот, вероятно, перейдет в повестку нового состава Рижской думы.

"Решение важно, но я не чувствую, что кто-то готов к кардинальным изменениям прямо сейчас. Скорее всего, этим займутся депутаты нового созыва, — резюмировал Пулкс. — Очень скоро будут выборы, а это стратегический вопрос. По моему мнению, его нужно оставить депутатам нового созыва, чтобы они решили, что и как делать".

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