Кабинет министров Израиля отложил голосование по мирной сделке, обвинив ХАМАС в отказе от ряда пунктов. Обстрелы Газы продолжаются

Израильский Кабинет министров не может проголосовать за одобрение соглашения о перемирии с ХАМАС, так как группировка в последний момент отказалась от ряда договоренностей, заявляют в офисе премьер-министра Нетаньяху. ХАМАС это отрицает. Без одобрения Израиля соглашение не может вступить в силу.

Израильская делегация во главе с директором "Моссада" Давидом Барнеа все еще находится в Дохе и продолжает согласование деталей сделки с посредниками, сообщают источники в Иерусалиме. Без отмашки членов этой делегации узкий военный кабинет и кабинет министров не приступят к голосованию.

В отказе от каких конкретно пунктов Израиль обвиняет ХАМАС, не сообщается.

О том, что сделка согласована, стало известно в среду вечером. О ней как о свершившемся факте объявили основные посредники на переговорах — Катар и США.

Однако израильская сторона, несмотря на давление из Вашингтона, не сделала ни одного громкого заявления. По мнению аналитиков, таким образом Израиль давал понять, что энтузиазм международных посредников преждевременен.

Накануне министр иностранных дел Гидеон Саар экстренно прервал свою рабочую поездку в Италию и вылетел домой.

Источники Би-би-си в Иерусалиме говорят, что отдельные неофициальные консультации между министрами начались еще ночью.

Против соглашения ожидаемо выступают министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Оба известны своими ультраправыми взглядами и поддержкой военной операции в Газе.

Ранее Бен-Гвир заявил, что катарское соглашение равносильно капитуляции Израиля перед ХАМАС. И он, и Смотрич пригрозили подать в отставку, если Израиль откажется от цели полного уничтожения группировки.

Если они это сделают, Израиль ожидает очередной политический кризис. Без двух партий, которые возглавляют Смотрич и Бен-Гвир, правящая коалиция как минимум потеряет большинство в парламенте, а как максимум — развалится.

Между тем Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа в ночь на четверг. Сообщается о десятках погибших.

Этапы соглашения

Если соглашение все же будет одобрено Израилем в ближайшие часы, оно вступит в силу в воскресенье 19 января. Если голосование затянется, то сроки начала перемирия надо будет обговаривать снова.

Соглашение предполагает три этапа, о которых пока известно только в общих чертах.

Первый этап

Первый этап рассчитан на шесть недель и должен начаться с полного прекращения огня.

Если израильский кабинет одобрит сделку, то режим перемирия вступит в силу в воскресенье 19 января.

После этого перемещенные палестинцы, бежавшие из районов активных боевых действий в секторе Газа, смогут начать возвращаться домой. По оценкам ООН, таких людей в Газе около 2 млн человек (90% населения сектора).

Также на первом этапе соглашения в сектор Газа будет направлена гуманитарная помощь . Предполагается, что ежедневно в сектор будут заезжать тысячи грузовиков.

Одновременно ХАМАС начнет отпускать израильских заложников. Первая группа будет состоять из 33 человек (ранее говорилось о 34). Это будут женщины, дети и старики. Однако неясно, сколько из этого числа будет живых людей и в скольких случаях речь идет о передаче тел.

Как заявил представитель израильского кабинета Давид Месер, власти полагают, что в большинстве своем это будут живые заложники.

Этот пункт соглашения, а также то, что правительство до конца не знает, кого им отдадут, вызывает ярость в Израиле.

ХАМАС требует взамен тысячу палестинских заключенных, и все они – живые люди, а Израиль не только в очередной раз идет на неравноценный обмен, но еще и действует вслепую, говорят многие израильтяне.

Им неясно, почему их правительство сразу не потребовало возвращения всех 94 заложников. По данным израильской разведки, именно столько израильтян все еще находятся в плену, 34 из них мертвы.

Палестинские официальные представители заявляют, что судьба остальных заложников будет обсуждаться на дальнейших этапах выработки соглашения, к которым стороны приступят на 16-й день прекращения огня при условии, что первая фаза будет проходить согласно плану.

Второй этап

Он предполагает полное окончание войны, но так как стороны еще даже не приступили к его обсуждению, неясно, что именно имеется в виду под "полным окончанием".

Судя по всему, на этом этапе ЦАХАЛ должен начать покидать территорию сектора Газа, но детали неизвестны.

Согласно президенту США Джо Байдену, чей план урегулирования и лег в основу соглашения, на втором этапе должны быть возвращены оставшиеся израильские заложники и тела убитых.

Израиль со своей стороны обязался отпустить тысячу палестинских заключенных, из которых 190 человек отбывают сроки свыше 15 лет по серьезным обвинениям.

Неясно, будет ли передана вся тысяча заключенных на втором этапе или часть Израиль отпустит еще в первой фазе.

Третий этап

Третий, заключительный этап соглашения предусматривает реконструкцию Газы, на что могут уйти годы.

Взгляд из Вашингтона

Комментируя накануне достигнутое соглашение, президент США Джо Байден, которому осталось меньше недели в Овальном кабинете, заявил, что договоренности о перемирии стали возможны только благодаря усилиям его администрации.

"Это [заключение сделки] результат не только чрезвычайного давления, которое испытывал ХАМАС, и изменений в региональном уравнении после прекращения огня в Ливане и ослабления Ирана, но также и упорной и кропотливой американской дипломатии. Моя дипломатия никогда не прекращала своих усилий, чтобы добиться такого результата", — заявил Байден.

В основу соглашения действительно лег план урегулирования, предложенный Байденом еще в мае 2024 года.

В то же время в череде постов в социальных сетях избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, приписал катарское соглашение себе.

"Эпическое соглашение о прекращении огня удалось заключить только благодаря нашей исторической победе в ноябре", — написал он в одном из сообщений.

Трамп пообещал, что при нем Вашингтон и дальше будет стремиться к миру ради безопасности американцев и их союзников.

В четверг советник по национальной безопасности в будущей администрации США Майк Уолтц заявил, что если бы Дональд Трамп не был избран президентом, заложников ждала бы смерть.

Он подчеркнул важность достигнутого в Катаре соглашения, но заявил, что Вашингтон всецело поддержит Израиль, если тот сочтет необходимым на любом этапе возобновить военную операцию в Газе.

Причины войны

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на юге Израиля. Около 1200 человек погибли, 251 (среди них — граждане разных государств) были взяты в плен. Некоторых из них удалось освободить, тела некоторых других были найдены Армией обороны Израиля.

94 человека до сих остаются в заложниках; в Израиле полагают, что только 60 из них все еще живы.

Израиль ответил на нападение военной кампанией в Газе. Она унесла жизни более чем 46 тыс. палестинцев, утверждает подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения территории.

Переговоры о прекращении огня велись долгое время, но вернулись в активную фазу только в прошедшие выходные.

Предыдущие попытки договориться о перемирии не привели к успеху из-за того, что ХАМАС требовал полного прекращения огня, а не временного перемирия, а Израиль настаивал на полном уничтожении группировки как военной и политической силы.

Израильтяне регулярно выходили на протесты, требуя от своего правительства добиться возвращения заложников.

Как проходили переговоры

Первая договоренность между Израилем и ХАМАС была достигнута через шесть недель после начала войны, 22 ноября 2023 года. Тогда стороны прекратили огонь на четыре дня. 50 израильтян были обменяны на 150 палестинцев, находившихся в тюрьмах Израиля.

Израиль согласился продолжить перемирие, если ХАМАС будет освобождать по 10 заложников в день. 2 декабря переговоры зашли в тупик, и огонь возобновился; к тому времени на свободу вышли 110 заложников и 240 палестинцев.

Тем временем в Совете безопасности ООН США трижды заблокировали резолюцию о прекращении огня; документ удалось принять только в конце марта 2024 года, когда США не стали накладывать вето, а воздержались от голосования.

В конце апреля-начале мая в Каире прошел новый этап переговоров. 6 мая руководство ХАМАС заявило о готовности принять условия соглашения, передав инициативу обратно Израилю. Однако и эти переговоры зашли в тупик, когда израильские власти активизировали военные действия на юге сектора Газа, в том числе у города Рафах, в котором укрывались десятки тысяч мирных жителей.

В конце мая администрация Байдена предложила очередной вариант мирного плана, на этот раз состоящий из трех этапов. В Вашингтоне уверяли, что Израиль согласился с этим планом, сохранив при этом цель уничтожения ХАМАС. Группировка, получившая предложение через посредников в Катаре, оценила план Байдена "позитивно". ООН также поддержала этот план.

В начале июля ХАМАС, как сообщили в Израиле, передал переговорщикам свои замечания к этому плану. К середине месяца и этот этап переговоров зашел в тупик.

Следующие сообщения о возможном возобновлении переговоров появились в августе, уже после того, как политический лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране. Представители ХАМАС на встречу в Катаре не приехали. Переговоры вновь зашли в тупик.

В середине декабря, уже после того, как президентом США был избран Дональд Трамп, стороны вновь стали говорить о том, что перемирие — а то и полноценное мирное соглашение — близко.

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