Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, подтверждают посредники из Катара и США

Премьер-министр Катара Шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани подтвердил, что Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в секторе Газа, которая продолжалась с октября 2023 года. Также в рамках соглашения палестинская группировка согласилась освободить часть израильских заложников.

Об этом аль-Тани заявил в ходе пресс-конференции, которая в последние часы несколько раз откладывалась. До его выступления сообщения о сделке основывались на информации источников, близких к переговорному процессу.

Катар выступил в роли одного из главных посредников в переговорах и предоставил свою территорию для непрямых встреч сторон.

Сообщается, что договоренность о прекращении огня в Газе и освобождении заложников была достигнута на встречах премьер-министра Катара с представителями ХАМАС и отдельно с представителями Израиля.

По словам аль-Тани, прекращение огня вступит в силу в воскресенье 19 января.

Правительство Израиля пока не голосовало об условиях соглашения. Источник Reuters сообщил, что голосование ожидается в четверг и большинство министров настроено поддержать соглашение. Известно, что министр иностранных дел Гидеон Саар лишь в последние часы прервал зарубежный визит и экстренно возвращается на родину.

Источник Би-би-си в ХАМАС ранее подтвердил, что группировка одобрила условия соглашения.

Детали соглашения пока полностью не раскрываются. Анонимные источники информационных агентств незадолго до официального объявления рассказывали, что первая фаза прекращения огня рассчитана на шесть недель.

В этот период израильские войска должны будут постепенно выйти из сектора Газа и состоится обмен первых заложников на группу палестинских заключенных, рассказывал осведомленный источник агентства Reuters в среду.

Сообщается, что президент Израиля Ицхак Герцог уже провел встречу с главой Международного Красного Креста Марьяной Сполярич, в ходе которой, судя по обрывочным сообщениям офиса президента, обсуждались технические детали транспортировки заложников.

В заявлении Красного Креста говорится, что этот процесс будет сопряжен с рядом трудностей, но каких именно - не уточняется.

План Байдена

Вслед за катарским премьером с заявлением выступил президент США Джо Байден.

"Это [заключение сделки] результат не только чрезвычайного давления, которое испытывал ХАМАС, и изменений в региональном уравнении после прекращения огня в Ливане и ослабления Ирана, но также и упорной и кропотливой американской дипломатии. Моя дипломатия никогда не прекращала своих усилий, чтобы добиться такого результата", — заявил Байден.

По его словам, соглашение достигнуто в соответствии с его собственным планом, который он предложил в мае 2024 года и который был единогласно одобрен Совбезом ООН.

План предполагает три этапа, первому из которых отвечает соглашение, заключенное в Катаре, — прекращение огня в Газе и возвращение израильских заложников.

На втором этапе Израиль и ХАМАС обсудят шаги для полного окончания войны, заявил президент США. Эта фаза, по его словам, должна продлиться шесть недель, но если за этот срок договоренности не будут достигнуты, режим прекращения огня будет продлен.

И, наконец, третий этап переговоров будет посвящен возвращению оставшихся заложников в Израиль обсуждению плана по реконструкции сектора Газа.

По словам Джо Байдена, это были одни из самых тяжелых переговоров в его политической карьере.

Многое еще предстоит сделать, но на данном этапе самое главное, что мирные палестинцы получат долгожданную гуманитарную помощь, а израильские заложники вернутся к своим семьям после 15 месяцев плена, сказал он.

Ликование в Газе и в Израиле

Жители Газы и большинство израильтян восприняли сообщение о сделке с ликованием.

Для палестинцев это означает окончание бомбардировок и возвращение сотен тысяч перемещенных лиц в свои дома.

В Израиле десятки тысяч человек встретили новость из Катара на улицах городов.

На протяжении почти полутора лет эти люди неустанно устраивали акции, требуя от правительства пойти на сделку с ХАМАС и вернуть заложников любой ценой.

Однако многие израильтяне считают сделку не полноценной, так как речь идет о возвращении лишь части заложников.

Эта категория граждан тоже вышла на улицы в среду вечером и требует ответов от премьер-министра Нетаньяху.

В офисе Биньямина Нетаньяху заявили, что в соглашении "все еще есть несколько нерешенных пунктов, которые необходимо решить", но премьер надеется, что они будут окончательно согласованы в ближайшие часы.

Реакция Трампа

На новости о сделке избранный президент США Дональд Трамп отреагировал чередой постов в социальных сетях.

"У НАС ЕСТЬ СДЕЛКА РАДИ ЗАЛОЖНИКОВ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ. — написал Трамп капслоком на своем сайте Truth Social. — ОНИ СКОРО БУДУТ ОСВОБОЖДЕНЫ. СПАСИБО!"

В другом посте Трамп написал, что "эпическое соглашение о прекращении огня удалось заключить только благодаря нашей исторической победе в ноябре".

Он обещает, что его администрация продолжит стремиться к миру и заключать сделки во имя безопасности всех американцев и их союзников.

Причины войны

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на юге Израиля. Около 1200 человек погибли, 251 (среди них — граждане разных государств) были взяты в плен. Некоторых из них удалось освободить, тела некоторых других были найдены Армией обороны Израиля.

94 человека до сих остаются в заложниках; в Израиле полагают, что только 60 из них все еще живы.

Израиль ответил на нападение военной кампанией в Газе. Она унесла жизни более чем 46 тыс. палестинцев, утверждает подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения территории.

Переговоры о прекращении огня велись долгое время, но вернулись в активную фазу только в прошедшие выходные.

Предыдущие попытки договориться о перемирии не привели к успеху из-за того, что ХАМАС требовал полного прекращения огня, а не временного перемирия, а Израиль настаивал на полном уничтожении группировки как военной и политической силы.

Израильтяне регулярно выходили на протесты, требуя от своего правительства добиться возвращения заложников.

Как проходили переговоры

Первая договоренность между Израилем и ХАМАС была достигнута через шесть недель после начала войны, 22 ноября 2023 года. Тогда стороны прекратили огонь на четыре дня. 50 израильтян были обменяны на 150 палестинцев, находившихся в тюрьмах Израиля.

Израиль согласился продолжить перемирие, если ХАМАС будет освобождать по 10 заложников в день. 2 декабря переговоры зашли в тупик, и огонь возобновился; к тому времени на свободу вышли 110 заложников и 240 палестинцев.

Тем временем в Совете безопасности ООН США трижды заблокировали резолюцию о прекращении огня; документ удалось принять только в конце марта 2024 года, когда США не стали накладывать вето, а воздержались от голосования.

В конце апреля — начале мая в Каире прошел новый этап переговоров. 6 мая руководство ХАМАС заявило о готовности принять условия соглашения, передав инициативу обратно Израилю. Однако и эти переговоры зашли в тупик, когда израильские власти активизировали военные действия на юге сектора Газа, в том числе у города Рафах, в котором укрывались десятки тысяч мирных жителей.

В конце мая администрация президента США Джо Байдена предложила очередной вариант мирного плана, на этот раз — состоящий из трех этапов. В Вашингтоне уверяли, что Израиль согласился с этим планом, сохранив при этом цель уничтожения ХАМАС. Группировка, получившая предложение через посредников в Катаре, оценили план Байдена "позитивно". ООН также поддержала этот план.

В начале июля ХАМАС, как сообщили в Израиле, передал переговорщикам свои замечания к это плану. К середине месяца и этот этап переговоров зашел в тупик.

Следующие сообщения о возможном возобновлении переговоров появились в августе, уже после того, как политический лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране. Представители ХАМАС на встречу в Катаре не приехали. Переговоры вновь зашли в тупик.

В середине декабря, уже после того, как президентом США был избран Дональд Трамп, стороны вновь стали говорить о том, что перемирие — а то и полноценное мирное соглашение — близко.

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