Израиль и ХАМАС близки к соглашению об освобождении заложников. Случится ли это до инаугурации Трампа?

В Катаре начался очередной раунд переговоров об освобождении 34 человек из тех израильских заложников, которые уже почти полтора года удерживаются в Газе, и заключении перемирия между Израилем и ХАМАС. Источники, близкие к ходу переговоров, выражают осторожный оптимизм по поводу достижения договоренности между Израилем и ХАМАС уже в ближайшие дни.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что в переговорах был достигнут определенный прогресс.

"Израиль хочет сделки по заложникам, Израиль работает с нашими американскими друзьями, чтобы добиться сделки по заложникам, и скоро мы узнаем, хочет ли другая сторона [ХАМАС] того же", — заявил Саар во время пресс-конференции в Иерусалиме.

"Усилия координируются, в них участвуют [нынешняя] администрация в Вашингтоне и следующая администрация президента Трампа, которые очень усердно работают над этим".

Как передает агентство AP со ссылкой на анонимные источники, американские и арабские посредники за ночь добились значительного прогресса в переговорах, однако соглашение еще не достигнуто.

По их словам, ближайшие несколько дней станут решающими для прекращения более чем 15-месячной войны, которая дестабилизировала Ближний Восток.

Источники агентства говорили на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены обсуждать ход переговоров.

По данным агентства AP, переговорщики от Израиля и ХАМАС представят план соглашения своим лидерам для окончательного утверждения. Договоренность может быть достигнута еще до инаугурации Дональда Трампа, которая пройдет 20 января.

В субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил в Доху своих самых высокопоставленных переговорщиков, включая главу Агентства безопасности Израиля ("Шин-Бет") Ронена Бара, директора "Моссада" Давида Барнеа и генерал-майора Ницана Алона, ответственного в ЦАХАЛ за возвращение заложников, что свидетельствует о приближении критической точки в переговорах.

Однако к текущим переговорам следует относиться с осторожностью: за последний год американские чиновники неоднократно заявляли, что находятся на грани достижения соглашения, которое потом срывалось.

Израильские официальные лица выразили осторожный оптимизм по поводу перспективы освобождения 34 из всех удерживаемых в Газе заложников, заявив местным СМИ, что достижение соглашения находится на завершающем этапе, пишет издание thejc.com.

По сообщениям агентства Reuters, израильские чиновники утверждают, что окончательный вариант соглашения был представлен Катаром высокопоставленным чиновникам ХАМАС для окончательного утверждения.

Считается, что прорыв был достигнут вчера вечером между катарскими посредниками, израильскими переговорщиками и посланником избранного президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом.

По словам собеседника AP, катарские посредники вновь оказали давление на ХАМАС, чтобы заставить принять соглашение, в то время как посланник Трампа убеждал израильскую сторону. Виткофф недавно присоединился к переговорам и в последние дни находится в регионе.

Согласно выдержкам из соглашения, опубликованным саудовским изданием Al Arabiya, по условиям поэтапной договоренности Израиль должен вывести войска из определенных районов Газы в течение 42 дней, увеличить объем гуманитарной помощи и в конечном итоге полностью покинуть территорию анклава.

Соглашение также предусматривает освобождение 50 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение, и обмен 50 женщин-заключенных на каждую освобожденную израильтянку.

В воскресенье президент США Джо Байден поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Белый дом сообщил, что Байден и Нетаньяху "обсудили принципиально изменившиеся региональные обстоятельства после заключения соглашения о прекращении огня в Ливане, падения режима Асада в Сирии и ослабления власти Ирана в регионе".

Байден "подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня в Газе и возвращения заложников, а также увеличения объемов гуманитарной помощи, что станет возможным благодаря прекращению боевых действий в соответствии с соглашением", — говорится далее в американском отчете.

Израильский лидер также выразил благодарность Байдену за его постоянную поддержку и за поддержку Соединенными Штатами безопасности и национальной обороны Израиля.

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