Офис Нетаньяху: ХАМАС "в последнюю минуту" отказался от некоторых пунктов соглашения о перемирии

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что группировка ХАМАС "в последнюю минуту" отказалась от нескольких достигнутых ранее договоренностей и тем самым поставила под угрозу срыва реализацию соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает газета Times of Israel.

"ХАМАС нарушает договоренности и в последнюю минуту создает кризис, препятствующий достижению соглашения. [...] Кабинет министров не соберется [для утверждения перемирия], пока посредники не уведомят Израиль о том, что ХАМАС принял все элементы соглашения", — говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

Накануне вечером премьер-министр Катара Мухаммед Аль-Тани, а также президент США Джо Байден и избранный американский лидер Дональд Трамп сообщили, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США достигли соглашения о перемирии. Оно должно было вступить в силу 19 января.

Сообщалось, что в рамках режима прекращения огня боевики ХАМАС освободят захваченных в 2023 году в Израиле заложников, а Израиль в ответ отведет свои войска ближе к границам сектора Газа и отпустит из тюрем десятки палестинцев.

Позднее телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление официальных представителей ХАМАС сообщил, что группировка "привержена соглашению о прекращении огня" в том виде, в каком ее суть изложили посредники из Катара и США.

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